Sorin Cârțu nu vrea să mai audă de Mirel Rădoi: "Dezamăgirea vieții mele! Nu mă împac cu el"

Deși cei doi aveau o relație excelentă înainte de episodul din luna decembrie a anului trecut, situația a devenit foarte tensionată în momentul în care Mirel Rădoi a decis să demisioneze de la Universitate Craiova . Tehnicianul l-a acuzat pe președintele clubului că nu e prezent la antrenament, dar le spune celor din staff ce să facă la ședințele de pregătire și reproșează în spațiul club modul în care echipa evoluează.

Sorin Cârțu nu vrea să mai audă de Mirel Rădoi: "Dezamăgirea vieții mele! Nu vreau să mă mai împac cu el"

Sorin Cârțu a dat o replică foarte dură încă de la momentul respectiv, iar la patru luni distanță și-a menținut părerea: nu vrea să mai audă de Mirel Rădoi și exclude o împăcare. Oficialul oltenilor îi reproșează fostului selecționer că nu i-a transmis personal problemele pe care le avea și a preferat să spună totul în public.

"Acum, da, dezamăgirea vieții. I-am spus: el mă uită pe mine, eu îl uit pe el. Nu am existat, el nu a existat. Rădoi nu a fost corect în ceea ce a expus acolo. Eu nu l-am inflențat cu nimic în deciziile lui. Cum a povestit acolo și ce a povestit... sâmbătă a fost meciul cu FC U, pierdută. Eu am stat luni două ore cu el și nu știu dacă am vorbit 30 de secunde de meciul pierdut. Și tu după apari... de ce nu mi-ai spus mie în alea două ore când am stat de vorbă?

Nu, n-am nicio treabă. Tu ai ieșit, ai făcut iureș la televizor și după vine să își ceară scuze, să dea mâna cu mine. Cum să accept așa ceva? Mă faci varză la televizor și pe urmă îți ceri scuze între patru ochi. Chiar mă subapreciezi! Bineînțeles că nu i-am strâns mâna și nici nu vreau să mă împac. El să nu mă aibă pe mine pe gând, eu nu îl am pe el. E simplu!", a spus Sorin Cârțu, la podcastul , a spus Sorin Cârțu, la podcastul Tare de tot

Mirel Rădoi: "Dacă Sorin Cârțu face evaluări publice genul ăsta, nu le face cu mine. Îi predau ID-ul, să vină el înapoi"

Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova pe 7 decembrie, după un eșec în Cupa României contra lui FC Argeș. Antrenorul îl ataca în discursul său și pe Sorin Cârțu.

"Rezultatele nu sunt consecința unui joc slab. Dacă ne luăm după nea Sorin, așa se pare, că sunt consecința unui joc slab. Dacă președintele clubului face evaluări publice de genul ăsta, nu le face cu mine, atunci o să-i predau ID-ul, să vină el înapoi.

Cred că a înțeles greșit mesajul când am zis că o să-l apreciez toată viața pentru momentul în care m-a debutat. De acolo până să ne spună ce să facem noi la antrenamente, în condițiile în care nu ești prezent la antrenament, lucrurile astea n-o să le accept și n-am acceptat de la nimeni!

Spun doar lucrurile care m-au deranjat, nu am ceva cu Sorin Cârțu. Indiferent cine face propuneri, tot patronul Mihai Rotaru ia decizia. Am cugetat asupra a ceea ce s-a întâmplat. Acum am luat decizia.

Cât am fost aici, patru luni, am tot colectat informații, lucrurile care s-au spus. Foarte multe dintre ele au venit din interior. Și atunci, decât să fie o situație implozivă la acest club, mai bine plec eu și toate lucrurile astea se vor lămuri", spunea Mirel Rădoi.