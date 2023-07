Situație delicată la CFR Cluj! Salariul lui Cristi Balaj a fost micșorat: "Nu văd nimic anormal"

Fosta campioană a României se confruntă cu anumite probleme financiare, iar președintele clubului a mărturisit că se fac eforturi pentru a fi restabilit echilibrul economic.

De altfel, Cristi Balaj a dezvăluit că, pe lângă micșorarea bugetului salarial în rândul jucătorilor, și banii primiți de oficialii clubului sunt mai puțini.

"Cum în continuare avem cel mai mare buget, suntem obligaţi în frunte cu mine să facem reduceri. Eu îmi voi diminua contractul, pentru a salva şi a însănătoşi clubul. Nu văd nimic anormal în faptul că nu s-a prelungit contractul unor persoane", a declarat Cristi Balaj, potrivit Orange Sport.

Cum vede Cristi Balaj adversara CFR-ului din Conference League



Cristi Balaj a vorbit despre echipa pe care ardelenii o vor întâlni în tururile preliminare Conference League, remarcând faptul că Adana Demirspor e o echipă care se luptă la titlu în campionatul Turciei.

"Eu spun că avem un adversar care se luptă din ce am înțeles în Turcia pentru câștigarea campionatului, dar am încredere în jucători. Am fost un optimist și înaintea meciului cu Slavia Praga sau înaintea 'dublei' cu Lazio.

Cunoscând și preocuparea noastră de a avea un lot cât se poate de echilibrat... Trebuie să recunosc că, în ciuda faptului că întâlnim un adversar puternic, nu am cum să nu fiu optimist. Așa m-am născut, să țintesc spre locul întâi", a spus Cristi Balaj la DigiSport.