Singurul campionat pentru care Dan Petrescu ar lăsa CFR Cluj: „Nu o să fie o problemă să ne înțelegem”

Antrenorul a vorbit despre momentul în care va primi o ofertă din străinătate, evidențiind faptul că singura posibilitate să plece de la CFR Cluj ar fi în momentul în care o echipă din Anglia este interesată de serviciile sale.

În acest sens, Dan Petrescu a precizat că nu are de ce să plece de la trupa din Gruia, mai ales că mai are contract un an și jumătate cu clubul respectiv.

Petrescu: „Am mai zis-o mereu!”

„(n.r. - dacă primește o ofertă din străinătate) Am mai zis-o mereu. Sunt echipe din Anglia, dacă vin vreodată, asta nu o să fie o problemă să ne înțelegem, dar, în rest, în altă parte, nu cred că are rost să plec.

Eu mai am un an și jumătate de contract, cred că e ok. Dacă e 5 sau un an și jumătate, nu mai contează”, a spus Dan Petrescu în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani.

FC Botoșani - CFR Cluj

Cele două echipe se întâlnesc pentru a doua oară în această stagiune a campionatului. În tur, ardelenii au fost înfrânți în Gruia, 0-1. Botoșănenii s-au impus atunci grație reușitei lui Camara din pasa lui Tîrcoveanu, din minutul 31. CFR nu a mai învins-o pe FC Botoșani din mai 2021.

După 19 etape, însă cu o partidă în minus, formația dirijată de Dan Petrescu se află pe locul secund, cu 40 de puncte. Ardelenii au înregistrat, astfel, 13 victorii, un rezultat de egalitate și patru înfrângeri. De cealaltă parte, FC Botoșani, fără niciun meci în minus, se situează la două puncte de „zona fierbinte”, cu 20 de puncte. Trupa dirijată de Flavius Stoican a strâns până acum doar patru victorii, opt egaluri și șapte eșecuri.