Meciul a avut semnificație aparte pentru echipa gazdă, Paul Răducanu aflându-se la prima partidă ca antrenor principal al formației, după o perioadă în care a fost pregătită de Florin Drăgan.

Siglă nouă pentru FCU Craiova

Înaintea debutului confruntării cu Oțelul Galați, pe tabela stadionului din Bănie au fost prezentate imagini cu noua siglă a echipei patronată de Adrian Mititelu.

Recent, FCU Craiova a pierdut procesul cu Universitatea Craiova cu privire la palmaresul „Științei”. Iar de atunci, oltenii au avut numai probleme: galeria a lăsat echipa, iar clubul lui Adrian Mititelu va fi nevoit să-și schimbe identitatea.

Finanțatorul dezvăluise în trecut că se gândeșe ca numele grupării să fie „Oltenia Craiova”, însă a precizat că echipa se va numi FCU 1948 Fotbal Club Craiova.

"Numele este în curs de schimbare, știți care este numele? FC U 1948 Fotbal Club Craiova SA. Au fost discuții, au fost idei…

Și acum m-am grăbit puțin cu schimbarea numelui. Noi eram cunoscuți drept FC U, dar în acte eram U Craiova 48.

Dar, toată lumea ne spunea FC U Craiova 48, nu? Deci, practic eu am rectificat și am făcut numele sub care suntem cel mai mult cunoscuți. Să nu mai creăm probleme. Cei de la CSU s-au luat după noi și se numesc oficial Craiova 48 Club Sportiv S.A", a spus Mititelu, potrivit ProSport.