Înainte ca achiziționarea clubului Genoa de către Dan Șucu să fie oficializată, s-a speculat că alături de principalul acționar de la Rapid, la clubul din Serie A, va ajunge și Ion Țiriac.

Ion Țiriac, sfat pentru Dan Șucu: ”Să nu lase mobila pentru fotbal că ajunge în faliment!”

Întrebat despre ”afacerea” în care s-a implicat Dan Șucu, Ion Țiriac i-a dat un sfat inedit patronului de la Rapid și de la Genoa: ”să nu lase mobila pentru fotbal”.

”Nu mă pricep și, dacă nu mă pricep, nu aș ști ce să vă răspund. Pe domnul Şucu îl cunosc că vinde mobilă. Îl cunosc că este un foarte foarte rudimentar jucător de tenis. L-am văzut jucând tenis şi am plecat imediat după aceea. Probabil că joacă mult mai bine fotbal, iar dacă joacă mult mai bine fotbal şi cunoaşte mult mai mult despre fotbal decât despre tenis.

Îl felicit că a avut acest curaj. Sigur că da, există cluburi… spun că Real Madrid nu are preţ, asta spune preşedintele… că oricât i-ar da, nu are preţ. Acum dumnealui, în Italia. Înţeleg că şi Rapidul este al dumnealui. Sper să nu lase mobila pentru fotbal că ajunge repede în faliment. Dar îl felicit pentru că are curajul să facă asemenea paşi”, a spus Ion Țiriac.