După patru eșecuri și o remiză în play-out, Laszlo Dioszegi a decis să renunțe în aceasă săptămână la serviciile lui Dorinel Munteanu. Antrenorul a criticat ulterior decizia conducerii de a-l demite în urma unui presupus vot al jucătorilor.

Laszlo Dioszegi: "Numirea lui Dorinel a fost o idee proastă"



În presă au apărut inclusiv informații potrivit cărora Attila Hadnagy, directorul general al clubului, i-ar fi anunțat pe anumiți jucători că Dorinel Munteanu vrea să îi dea afară în vară. Hadnagy a negat, iar patronul Laszlo Dioszegi vorbește și el despre "povești fabricate".



"Jurnaliștii fabrică tot felul de povești, povești care nu ne ajută deloc, mai ales că noi deja avem probleme", a spus Laszlo Dioszegi, într-un interviu pentru maghiarii de la MOL Csapat.

Dioszegi a explicat ulterior de ce a luat decizia de a-l demite pe Dorinel Munteanu atât de repede.



"Numirea lui Munteanu a fost o idee proastă. Din nefericire, trebuie să recunoaștem asta, însă am fost forțați la acel moment să facem asta. Cu greu am fi găsit atunci antrenori disponibili, care să fie dispuși să preia echipa noastră.



Din nefericire, Munteanu are o abordare complet diferită față de ceea ce echipa noastră este capabilă să facă. Noi am avut însă încredere în el că va redresa echipa. A pierdut patru dintre cele cinci meciuri și nu am avut de ales. A trebuit să facem încă o schimbare", a mai spus patronul lui Sepsi.



Dioszegi: "Dacă Munteanu a pierdut încrederea vestiarului, nu avea sens să continuăm împreună"

Laszlo Dioszegi a negat ulterior că ar fi existat un vot propriu-zis al jucătorilor pentru Dorinel Munteanu. Admite însă că a vrut să cunoască părerea celor din lot despre antrenor.



"De fapt, eu am chemat întreaga echipă în birou și i-am întrebat pe jucători cum văd situația în care ne aflăm. Dar nu i-am pus să voteze! Am fost curios să văd câți dintre ei au încredere în antrenor.



Dacă Munteanu a pierdut încrederea vestiarului, nu avea sens să continuăm împreună. De aici a apărut zvonul că jucătorii ar fi 'votat' pentru demiterea antrenorului.



După această conversație, am decis imediat că e nevoie de o schimbare. Pentru mine, echipa este cea mai importantă. Ne îndreptăm spre retrogradare și orice minut de întârziere este în detrimentul echipei. Dacă nu aș încerca tot ce e posibil, înseamnă că nu aș fi un patron bun. Acum, singura soluție a fost o schimbare", a încheiat Dioszegi.

Csaba László a revenit pe banca lui Sepsi



În urma eșecului clar contra celor de la Oțelul (0-3), Sepsi a decis să mute pe banca tehnică. Dorinel Munteanu a fost demis, iar în locul său a fost numit pentru ultimele trei etape Csaba László, cel care a mai antrenat echipa în 2019. Noul tehnician va fi ajutat de secundul László Kulcsár.



Într-un interviu acordat în Ungaria, Csaba László a explicat cum a fost contactat de Sepsi și obiectivul clar din finalul acestui sezon.



"Luni, mă îndreptam de la Debrecen spre Budapesta și am fost sunat de către cei de la Sepsi. Practic ne-am înțeles în mașină. Nu am mai mers la Budapesta, ci direct la Sfântu Gheorghe.



Trebuie să câștigăm toate cele trei meciuri și să evităm zona retrogradabilă. Dacă va trebui să jucăm barajul, suntem obligați să îl câștigăm și să rămânem în prima ligă", a spus Csaba László, la postul TV M1, citat de Nemzeti Sport.

Programul lui Sepsi OSK până la finalul sezonului