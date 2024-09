Este al cincilea meci oficial la rând fără victorie pentru Rapid pe teren propriu. Ultimul succes obținut în Giulești a fost pe 19 mai. Rapid a reușit atunci să învingă rivala FCSB, scor 2-0.



Serie de coșmar pentru Rapid pe teren propriu



Ultimele meciuri disputate în Giulești i-au dezamăgit teribil pe fanii Rapidului. Iată ce rezultate s-au înregistrat: Rapid - CFR Cluj 2-2, Rapid - Sepsi OSK 2-2, Rapid - Dinamo 1-1, Rapid - Universitatea Cluj 0-2, Rapid - Oțelul Galați 0-0.



Victoria contra celor de la FCSB a avut loc pe 19 mai. În sezonul precedent. Următorul meci pe care Rapid îl va disputa în Giulești este programat pentru 19 octombrie. Atunci se vor împlini fix cinci luni de la ultimul succes al giuleștenilor de acasă.



Pe 19 octombrie, Rapid va primi vizita celor de la Farul Constanța. Ultimele două dueluri directe au fost câștigate de trupa lui Gheorghe Hagi (59 de ani). Rapid a învins-o ultima dată pe Farul pe 20 august 2023, în Giulești.



Bătăi de cap pentru Șumudică



Fanii Rapidului aveau așteptări foarte mari pentru acest sezon, mai ales după ce clubul l-a angajat pe managerul Neil Lennon (53 de ani) în vară. Numai că experimentul Lennon în Giulești a fost un eșec total.



Nord-irlandezul a fost îndepărtat de conducere după numai șase etape. El nu a reușit să obțină niciun succes în acest mandat. Sub comanda sa, Rapid a înregistrat cinci remize și o înfrângere.



În locul lui Neil Lennon a fost adus Marius Șumudică. Fostul atacant încearcă să redreseze echipa, dar situația este destul de complicată. Jocul nu convinge, iar Șumudică se plânge de forma fizică a jucătorilor.



După 11 etape disputate, Rapid are doar două victorii obținute în noul campionat: 2-1 vs Poli Iași și 2-1 vs Unirea Slobozia.



În etapa următoare, Rapid va înfrunta FC Botoșani în deplasare. Elevii lui Șumudică vor încheia runda actuală la trei puncte distanță de CFR Cluj, ocupanta locului 6. Prima poziție care asigură calificarea în play-off.