Sepsi Sfântu Gheorghe e surpriza neplăcută a finalului de campionat. Alături de Farul Constanța! Pentru că vorbim despre două grupări, cândva de partea superioară a clasamentului, care acum au mari emoții pentru evitarea retrogradării.

Iar dacă pentru criza de la Farul există niște explicații concrete, după cum Hagi a spus aici, în schimb, ce se întâmplă, la Sepsi, ține de Dosarele X ale fotbalului.

În acest context, interviul lui Cosmin Matei (33 de ani), de la finalul meciului Sepsi – Oțelul (0-3), a fost unul bulversant. Pentru că decarul gazdelor a repetat, în mod obsesiv, că nu înțelege ce se întâmplă cu formația sa!

„E greu după un asemenea meci, după o asemenea perioadă. N-am vreo explicație... Nu știu ce să spun... E dificil... E ceva care nu merge la noi. Nu reușim să câștigăm. Ne-am dorit foarte mult, în ultima perioadă, să câștigăm. Ne-am antrenat, am alergat ca disperații, dar... Sunt supărat pe situație, pe joc. Nu-mi găsesc explicații. Nici nu știu ce să zic. Dânsul (n.r. – patronul Laszlo Dioszegi) a venit și ieri. Și ne-a motivat și cu un discurs, și cu bani. N-are legătură... Tot timpul am fost motivați. Nu sunt conflicte în vestiar, n-a sărit nimeni coarda. Nu e o problemă de atitudine. Ar trebui să fim filmați, să vedeți cum... Nu pot să-mi dau seama... Eu consider că avem o echipă bună și trebuie să rămânem în prima ligă. N-avem de ales. Luăm foarte multe goluri și nu-mi explic de ce... Dar se întâmplă să luăm goluri“, a spus Cosmin Matei, vizibil afectat.