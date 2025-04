Rațiu a fost integralist, joi seară, în eșecul clar suferit pe terenul lui Atletico Madrid, 0-3. Fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano a încasat și un cartonaș galben, al cincilea din acest sezon, astfel că va fi suspendat o etapă.

Andrei Rațiu, suspendat după 30 de meciuri consecutive în LaLiga



"Sonic" va fi suspendat la partida cu Getafe, programată vinerea viitoare, de la ora 22:00. Ulterior, în ultimele patru etape ale sezonului din LaLiga, Rayo va mai înfrunta Las Palmas, Betis, Celta Vigo și Mallorca.



Rațiu nu a ratat niciuna dintre ultimele 30 de partide din LaLiga. În 29 dintre ele a fost titular.



"Batalla și Rațiu vor fi suspendați. În locul lor vor intra alți jucători care vor oferi o prestație similară", a spus cu convingere Inigo Perez, antrenorul lui Rayo, după partida cu Atletico.

Andrei Rațiu, după Atletico Madrid - Rayo Vallecano 3-0: "Nu am știut cum să ne apărăm în careu"



Atletico Madrid și-a făcut rapid partida ușoară și a trecut în avantaj încă din minutul 3, când Alexander Sorloth a deschis scorul. Norvegianul a înscris cu o lovitură de cap după o centrare a lui Giuliano Simeone.

Atletico, locul 3 în LaLiga, și-a dublat avantajul chiar înainte de pauză prin Conor Gallagher, tot după o lovitură de cap. Scorul final a fost stabilit de Julian Alvarez, care a fost servit ideal de Antoine Griezmann.



"Cred că nu am știut cum să ne apărăm în careu, mai ales la acele centrări din lateral. Ei au fost foarte periculoși avându-l pe Sorloth acolo. Au trecut rapid în avantaj, noi am avut ocazii pentru a egala, însă nu le-am fructificat. La ultima fază din prima jumătate s-a făcut 2-0, iar de acolo ne-a fost foarte greu.



La pauză, am discutat între noi și ne-am dat seama că am făcut un presing bun, însă am lăsat de dorit în careu. Știam că trebuie să schimbăm acest aspect și că e nevoie de un gol pentru a reveni în joc, dar nu a fost să fie", a spus Rațiu, la DAZN, citat de Union Rayo.



Andrei Rațiu: "Mai am trei ani de contract, sunt fericit aici"

Jurnaliștii spanioli l-au întrebat pe Rațiu și ce are de gând să facă din vară, având în vedere că se speculează că ar fi în vizorul mai multor echipe importante.



"Sunt concentrat la încheierea sezonului aici și la îndeplinirea primului obiectiv (n.r - salvarea de la retrogradare), care e aproape realizat. Apoi, în vară, vom vedea ce se va întâmpla. Mai am trei ani de contract și, să fiu sincer, sunt fericit aici", a mai spus Rațiu.



Rayo Vallecano, care recent spera inclusiv la o calificare în cupele europene, traversează o serie slabă, cu trei eșecuri și o remiză, iar acum a coborât până pe locul 11 din LaLiga, cu 41 de puncte, 9 peste prima poziție retrogradabilă.



În schimb, Atletico Madrid și-a consolidat locul 3, cu 66 de puncte, 10 sub liderul FC Barcelona și 6 sub Real Madrid.