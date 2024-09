Rapid – Oțelul Galați 0-0, ACUM, LIVE TEXT pe Sport.ro

Min. 30: Ocazie mare Rapid! După un șut ratat al lui Christensen, Burmaz ajunge la balon și încearcă să îl lobeze pe Popescu, dar trimite pe lângă poartă.

Min. 17: Ocazie Rapid! Rareș Pop șutează din prima de la marginea careului, însă balonul trece puțin pe lângă poartă.

Min. 15: Ocazie uriașă pentru Rapid! Manea centrează foarte bine din partea dreaptă, Alexandru Pașcanu se înalță peste defensiva adversă și reia cu capul spre poartă, dar Popescu respinge foarte bine.

Min. 1: Începe meciul!

Rapid (4-2-3-1): Siegrist - Cr. Manea, Ignat, Pașcanu,. Borza - Christensen, Kait - R. Pop, Hasani, Petrila - Burmaz

Rezerve: Aioani, Onea, Săpunaru, Blazek, Braun, Vulturar, Gojkovic, Mendes, Grameni, Micovschi, Emmers, Jambor

Oțelul (4-3-3): I. Popescu - D. Maftei, Zivulic, Stefanovic, M. Silva - Lameira, Chira, Teles - Frederic, Cisotti, A. Pop

Rezerve: Kovalov, Adăscăliței, Gallo, Zhelev, Tănasă, I. Neagu, N. Roșu, Duric, M. Cojocaru, L. Andronache, Juric, Hofman

Alex Pașcanu aşteaptă o victorie pe stadionul Giuleşti.

„O victorie cu Oțelul Galați ar fi foarte importantă. Jucăm acasă și este obligatoriu să câștigăm aici pentru că nu am mai făcut-o de foarte mult timp. Eu de când am venit la Rapid, nu am câștigat niciun meci pe Giulești și sunt nerăbdător să trăiesc prima victorie aici pentru că mi-au povestit colegii cât de frumos este și abia aștept să se întâmple", a declarat stoperul giuleștenilor, Alex Pașcanu.

Ce a declarat Marius Șumudică înainte de Rapid - Oțelul Galați

"Va fi un meci dificil, revenim pe Giuleşti, ştim foarte bine că a trecut foarte mult timp de când nu am câştigat acasă. Din păcate, înainte Rapidului îi era greu să aducă puncte din afară, în momentul de faţă reuşim să aducem puncte de afară. Cred că a sosit timpul să luăm puncte şi acasă. Ar fi foarte important. Jucăm cu suporterii noştri în spate, care sunt inegalabili. Va fi un meci greu, cu o echipă bine organizată, care joacă de mult timp împreună. I-am disecat şi am încercat să iau toate informaţiile.

O echipă foarte bine organizată din punct de vedere defensiv, cu organizare bună şi care profită de orice instabilitate a adversarului, marcând prin contraatacuri tăioase. E o echipă pe care o respectăm, sperăm să fie un spectacol pe măsură, să ne bucurăm la sfârşit de o victorie. Nu e uşor să joci pe Giuleşti, eu am simţit-o pe pielea mea ca jucător. Depinde foarte mult cum absorbi această presiune. Sperăm ca mâine să ne dea aripi şi să ne autodepăşim, pentru că întâlnim o echipă bine pregătită fizic, care are atuul ăsta că joacă de mult timp împreună şi că lucrează cu acelaşi antrenor de mult timp", a declarat Şumudică.

