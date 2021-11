Sepsi OSK îi răspunde lui Leo Grozavu: „A vrut să-l trimită la echipa a doua, dacă nu accepta să meargă la FCSB!”

După ce sezonul trecut s-a calificat în playoff-ul Ligii 1, pretențiile conducătorilor lui Sepsi OSK erau mai ridicate pentru acest an competițional. Doar că echipa covăsneană nu a mai avut aceleași rezultate, iar Laszlo Dioszegi a decis să renunțe la Leo Grozavu și să îl numească antrenor pe Cristiano Bergodi.

Doar că, după ce a fost demis de la gruparea din Sfântu Gheorghe, Leo Grozavu a acuzat că plecarea sa a fost premeditată de ceva vreme și că nu i s-au adus jucătorii pe care i-a cerut. Iar Matyas Endre, scouterul lui Sepsi, a ținut să îi răspundă tehnicianului, acuzându-l de relațiile preferențiale pe care le avea cu impresarii și de faptul că voia să trimită un jucător exponențial la FCSB.

Endre: „Fofana a fost provocat două luni de Leo Grozavu!”

„A spus că nu-i știam stilul... Oricum Grozavu avea agenții săi preferați și îi aștepta pe ei să-i propună jucători. Așa au venit 9-12 jucători, din care au rămas oricum puțini. Pe restul tot el a decis să nu-i mai țină. Poate că trebuia să fac scouting și agenților pe care îi prefera mister. Domnul Grozavu a fost consultat în toate transferurile, mai puțin în cel al lui Bărbuț. Nu s-a făcut nimic fără OK-ul antrenorului. Cine a venit a venit doar la dorința lui.

Întreabă băieții să vezi de ce a fost exclus Fofana din lot? Știi că Fofana are o clauză că dacă calcă strâmb, din cauza comportamentului, poate fi dat afară, i se poate rezilia contractul. Fofana a fost provocat două luni de Leo Grozavu! a tot căutat să-l excludă din lot. Nu o să îți zic ce s-a întâmplat și cu Golofca, mai bine întreabă-l pe el. Anass Achahbar a fost exclus din lot, a revenit și iată ce bine a intrat” a declarat Matyas Endre pentru gsp.

„A vrut să-l trimită la echipa a doua dacă nu acceptă să meargă la FCSB”

„La fel a vrut să facă și cu Ninaj. Să-l trimită la echipa a doua dacă nu acceptă să meargă la FCSB. Era vorba despre un schimb, Ninaj mergea la FCSB, iar Cristea venea la noi, plus o sumă de bani. Însă noi am crezut că nu este un transfer care să ne avantajeze. Și l-am convins pe Leo să nu-l dea la o parte. Dar cu Lorand Fulop ce a avut? A venit băiatul la noi și ne-a zis că vrea să plece, că nu mai rezistă cu Grozavu. La fel a fost și cu Ronaldo Deaconu, care acum vezi ce evoluții are.

Leo Grozavu a plecat pentru că rezultatele nu erau cu el. Am câștigat un singur meci din 13. Am fost eliminați din Europa League. Apropo de asta a spus că noi am pierdut calificarea acolo”, a precizat Matyas Endre.

Cristiano Bergodi a obținut în ultima etapă din Liga 1 primul succes în campionat, 4-1 cu Dinamo, iar Sepsi a urcat până pe locul 11 în clasament, cu 13 puncte după 14 etape.