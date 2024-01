Vitalie Damașcan (24 de ani) a prins 20 de meciuri la Sepsi OSK în acest sezon, majoritatea din postura de rezervă, iar acum a prins un transfer la FC Stade Lausanne Ouchy, ultima clasată din campionatul Elveției.

Împrumutul este valabil până la finalul acestui sezon și, cel mai probabil, dacă echipa se va salva de la retrogradare, Damașcan va rămâne definitiv în Elveția.

Sepsi a anunțat despărțirea de atacantul moldovean prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare.

Vitalie Damașcan va juca la FC Stade Lausanne Ouchy

”Jucătorul Sepsi OSK, Vitalie Damașcan şi-a luat rămas bun de la echipă, el urmând să evolueze în Elveția.

Atacantul, în vârstă de 24 de ani, va juca sub formă de împrumut la FC Stade Lausanne Ouchy, până la 30 iunie 2024. Vitalie, mult succes la noua echipă!”, au scris cei de la Sepsi.

Damașcan joacă la Sepsi OSK din 2021, an în care a fost transferat gratis din Italia, de la AC Torino. A urmat un transfer sub formă de împrumut la FC Voluntari, după care s-a întors la Sfântu Gheorghe, unde evoluează de un an și jumătate.

În cariera sa, Damașcan a mai evoluat la Zimbru Chișinău, Sheriff Tiraspol, Fortuna Sittard și RKC Waalwijk.