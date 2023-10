Janos Bokor a fost omul care, alături de patronul Laszlo Dioszegi, a pus bazele clubului din Sfântu Gheorghe, în ultimele stagiuni nelipsit din play-off-ul primei divizii și în acest sezon cu șanse foarte, foarte mari să dea lovitura și să ajungă în grupele Conference League.

Ce face Janos Bokor, omul care a pus umărul la ascensiunea clubului Sepsi

Totul a început în 2012, când Sepsi a luat-o de jos, din Liga 4, de pe terenurile grele ale Covasnei. Janos Bokor, prieten cu Laszlo Dioszegi, a reușit să ducă proiectul într-un punct culminant, acela al promovării și calificării în play-off-ul primei divizii, dar la finalul stagiunii 2018-2019 a decis să părăsească echipa. Anunțul a fost unul surprinzător la acel moment.

Viziunile dintre el și patron au început să difere, motiv pentru care colaborarea a fost încheiată. La patru ani de la acel moment, fostul director sportiv a oferit un interviu pentru Sport.ro în cadrul căruia a vorbit despre cum îi e viața departe de fotbal, dacă se gândește la revenire și cu ce se ocupă.

Janos Bokor, departe de fotbal după plecarea de la Sepsi. Se ocupă de firma de transport acum

Janos Bokor a decis să renunțe la fotbal, în primul rând, pentru a fi mai aproape de familie, chiar dacă a fost ofertat de mai multe cluburi din România, dar și din Ungaria. Acum, se ocupă de firma de transport la care este patron și are în subordine peste 100 de angajați.

Cu ce te ocupi acum, după ce ai ieșit din fotbal?

Am o firmă măricică, am și familie. Dacă pun în balanță, acum mă dedic mult familiei și firmei. Când eram la Sepsi, nu prea m-am ocupat de familie. În 2016 am promovat în Liga 2. Mi s-a născut băiatul în acel an, dar nu prea l-am văzut. Dimineața plecam, eram implicat la Sepsi, mă întorceam seara și nu petreceam timp cu el. Eram și femeie de serviciu atunci la Sepsi, nu erau banii care sunt acum, eram și manager, eram și director sportiv, mai făceam și pe șoferul, aduceam jucătorii de la gară, de la aeroport. Nu aveam resursele care sunt acum la club. În perioada 2016-2019 a fost foarte greu, firma am neglijat-o, la fel și familia. Toate, în favoarea fotbalului! Am ieșit din fotbal și m-am uitat înapoi, am realizat că familia e mereu lângă mine. În fotbal, azi ești, mâine nu mai ești!”.

Faci ceva total diferit de fotbal acum...

Acum mă ocup doar de firma mea, am o firmă de transport, de marfă, de persoane, taximetrie. Am 130-140 de angajați, iar asta îmi ocupă toată ziua.

Te-ai gândit să te întorci în fotbalul românesc?

Deocamdată observ o instabilitate în fotbalul românesc și, chiar dacă vrei să lucrezi profesionist, nu prea văd rostul, să te zbați singur! Se promit multe și... la Sepsi a fost altceva, am fost de la început acolo, am văzut cum se fac lucrurile, știam că nu se vorbește pe lângă subiect și că se face ce se vorbește. M-am implicat 200 la sută la Sepsi, e echipa orașului. Știam că trebuie să obținem acele performanțe pentru oraș. Am lăsat echipa în condiții bune, așa am plecat de acolo. Am lăsat echipa pe locul 6 și am ieșit din club cu capul sus.

Dar ai avut diferențe de viziuni cu clubul în momentul în care ai plecat.

Au fost discuții cu Dioszegi, la acea vreme îmi era mai mult decât un prieten, dar nu am avut aceeași viziune pe mai departe. Am decis să încheiem drumul. Nu putem avea aceeași viziune, el este un om de afaceri de succes în ceea ce face, iar eu venind din fotbal aveam altă viziune. Am fost anterior pe la anumite cluburi de unde am învățat, lucruri pe care le-am folosit la Sepsi. Au dat roade, asta a fost... am făcut și greșeli, nu pot spune că nu am făcut greșeli, dar am avut grijă să fie mici, să nu coste clubul.

Ce echipe te-au contactat din România?

Nu vreau să vorbesc despre asta. Nu s-a materializat și nu are rost să vorbesc, să dau nume de echipe. Am fost dorit și în Ungaria, chiar recent m-a contactat cineva, dar nu am vrut să merg acolo, le-am mulțumit pentru interes. E greu să îmi mut familia”.

Ai fost dorit și de Csikszereda?

Am avut o discuție cu cei de acolo, dar e greșit să spun că a fost o ofertă, doar am discutat anumite aspecte. Am fost dorit și în Ungaria, și în România, dar nu am crezut că e cazul să revin. Fie din cauza diferențelor de viziune, fie pentru că era departe de casă și am vrut să stau cu familia. Acord mult timp familiei, vreau să recuperez ce am pierdut când eram la Sepsi”:

Cum au fost primii pași la Sepsi când ați început proiectul?

Când am început proiectul cu Dioszegi eram foarte motivat, voiam să ajut orașul, tatăl meu a fost jucător la Sfântu Gheorghe în anii 70, în Liga 2. Suntem o familie de sportivi și i-am spui lui Laszlo că, dacă face echipă, mă voi implica doar ca patriot local. Nu am avut salariu, nu am avut prime de joc, făceam tot ce puteam să ajut orașul și pe el. Lucram gratis. În ultimul sezon, 2018-2019, am avut salariu, dar înainte nu am primit nimic, nu am luat, puneam bani de la mine să merg în deplasări, foloseam mașina mea. Sunt multe de povestit, pot scrie și o carte, am multe amintiri care mă și frământă... aș fi vrut să particip la inaugurarea acestui stadion, să mai lucrez în clubul acesta, dar nu s-a putut. Viziunea noastră s-a schimbat și el nu a văzut cum am văzut eu, asta a fost!

Cum ți se pare că merge Sepsi acum?

Sepsi este un nume în fotbalul românesc! Fotbalul din România a ajuns în punctul în care cine are bani poate să viseze, iar Sepsi are stabilitate! Pune pe hârtie, către jucători, contracte, salarii, prime, e la zi! A început să atragă. Și pe timpul meu, când am terminat în play-off, a început să devină un club interesant pentru jucători, pentru agenții de jucători.

Așa văd, Sepsi e o echipă care atrage, are viitor! Dacă managementul își face treaba, Sepsi poate fi o echipă care poate termina în fiecare an în primele șase, dacă nu și mai mult!

Cum e Laszlo Dioszegi ca patron?

Nu e un patron care ceartă jucătorii, nu iese în presă, nu ceartă antrenorul. E liniște acolo, băieții se pot ocupa de fotbal și se pot gândi să meargă la cluburi mai mari. A plecat și Dumitrescu, e ceva pentru Sepsi, un jucător care a plecat la Sparta Praga... sună bine!

Ai fost un pion important în venirea unor jucători care acum au realizări cu Sepsi

Da, Niczuly a venit pe vremea mea, Păun și Ștefănescu au venit pe vremea mea. Amândoi sunt din Olt, din Caracal. Păun și Ștefănescu nu mai pot fi acum scoși din echipă, au confirmat, pot să arate chiar mai mult de atât. Cred că vor avea oferte pe viitor.

Te-ai gândit să te orientezi către scouting?

Sincer, este o meserie foarte grea! Am avut ocazia să vorbesc cu Ladislau Boloni. L-am întâlnit la Antwerp, i-am făcut o vizită, am dus trei antrenori de la copii și juniori la două academii renumite din Belgia, la Genk și Liege. Atunci l-am cunoscut pe Boloni și mi-a povestit ce înseamnă asta.

Am vrut să învăț de la alții, mai bătrâni, mai cu experiență. L-am întrebat cum se face cu scoutingul, cum se face cu tinerii, câte filtre trebuie să treacă jucătorul. Mi-a explicat și mi-a dat un exemplu: în Franța, doi-trei oameni se uită la un jucător, iar ulterior e propus mai departe, în sistemul intern, după care ajungea jucătorul la antrenorul principal, care îl vedea, îl analiza. Dacă era interesant, se deplasa antrenorul să vadă jucătorul, după care se mergea cu opțiunea către directorul sportiv și patron, dacă era cazul.

Atunci, spun că poți să ai bucurii ca scouter, dar poți să și greșești. În România de exemplu, lucrul acesta suferă foarte mult. Văd că toți se pricep la fotbal, toți își dau cu părerea, cum e bine, cum nu e bine, dar e greu! Nu m-am apucat de meseria asta pentru că am pus pe locul 1 familia și apoi firma. Nu m-am dus în această direcție, nu aveam mare nevoie de fotbal după ce am plecat de la Sepsi.

Janos Bokor, unul dintre oamenii care au contribuit din plin la ascensiunea clubului Sepsi, a plecat de la echipă la finalul sezonului 2018-2019. El spunea, la acel moment, că motivul din spatele deciziei este acela că i-au fost încălcate principiile, dar va rămâne în continuare un fan al lui Sepsi.

”Vreau să le urez succes băieților. Mă voi bucura când vor câștiga, voi suferi când vor pierde. Asta a fost! Când principiile îmi sunt încălcate, trebuie să fac un pas înapoi. Nu pot accepta.

Fotbalul rămâne în ADN-ul meu, dar acum trebuie să acord mai mult timp familiei pentru că am lipsit din multe momente importante ale copilului meu. Trebuie să mă apuc și de afacere, care a căzut pe planul 3”, afirma Janos Bokor în iulie 2019, în momentul despărțirii de Sepsi.