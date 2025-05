Analistul a evidențiat diferențele clare dintre cei doi, dar a subliniat potențialul uriaș al ambilor fotbaliști.



Într-o intervenție la GSP, Panduru a disecat punctele forte ale fiecărui atacant, oferind o perspectivă interesantă asupra modului în care aceștia reușesc să fie decisivi pentru echipele lor.

Bîrligea, dependent de condiția fizică



În opinia lui Panduru, randamentul lui Daniel Bîrligea este strâns legat de pregătirea sa fizică. Fostul stelist consideră că atacantul liderului are nevoie de forță pentru a-și pune în valoare calitățile.



"Bîrligea trăiește din pregătirea fizică, după părerea mea. Cu cât este mai bine pregătit fizic, cu atât este mai bine. El are nevoie de asta. El are nevoie să-i transmită spre creier putere. Și în momentul când ai putere, el face orice. Când nu poate să alerge, are o mare problemă", a explicat Panduru.



Louis Munteanu, tehnică și finalizare de excepție



Pe de altă parte, Louis Munteanu impresionează prin calitățile sale tehnice și prin instinctul de marcator, fiind capabil să înscrie chiar și atunci când nu este în cea mai bună formă fizică.



"Louis Munteanu, dacă nu poate să alerge, poate să o pună unde vrea el. Adică dacă îi vine o minge în careu, bagă un interior, dă un lat, o cam dă unde vrea", a afirmat analistul.



Deși stilurile lor sunt diferite, Basarab Panduru este convins că atât Bîrligea, cât și Munteanu au calitățile necesare pentru a ajunge la un nivel înalt. "Sunt diferiți jucători, dar ambii cu potențial", a conchis fostul internațional.



Cotat la patru milioane de euro de Transfermarkt, Daniel Bîrligea a marcat 19 goluri și a oferit cinci pase decisive pentru FCSB, în cele 43 de meciuri disputate în acest sezon.



De partea cealaltă, Louis Munteanu este cotat la 3,5 milioane de euro. El a reușit să marcheze 23 de goluri și să ofere două pase decisive în cele 36 de meciuri disputate pentru CFR Cluj în acest sezon.