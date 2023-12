Se pare că Gigi Becali „nu știe”! :) Gheorghe Mustață îl contrazice pe patronul FCSB și anunță numele care rămân la echipă „100%” 

Finanțatorul de la FCSB a declarat că se pregătește să se despartă de fotbaliști pe care i-a transferat chiar în acest an la echipa sa. Gigi Becali s-a arătat extrem de nemulțumit de prestațiile jucătorilor pe care i-a transferat în acest an, dar și de Andrea Compagno, astfel că a anunțat că vrea să se despartă de ei.

Patronul vicecampioanei a dat nume clare, spunând că Dorin Rotariu, Cristi Ganea, dar și Damjan Djokovic vor părăsi echipa. În cazul croatului, Becali anunțase inițial că nu va renunța la el, dar s-a răzgândit și a anunțat că îl va lăsa să plece, punctând că declarația inițială a fost făcută „ca să nu știe” jucătorul înainte de ultimele meciuri.

Gheorghe Mustață a făcut anunțul în legătură cu plecările de la FCSB

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, l-a contrazis însă pe Gigi Becali, anunțând că Damjan Djokovic și Andrea Compagno „vor rămâne 100%” la FCSB.

„Cu siguranță da, 100%. Eu am fost vineri la bază, pentru că prin asociația noastră Salvați Steaua avem o inițiativă pentru suporteri, am făcut de fapt un tricou semnat de toți jucătorii, să facem un concurs, am avut ocazia să-i prind pe toți trei acolo, ei n-au făcut antrenament fiind răciți. Compagno, Djokovic, Crețu, Miculescu.

Crețu a jucat răcit cu Hermannstadt, la ora asta cred eu merită să joace. Poate să se supere oricine, atitudinea și ambiția lui Crețu, nu poate să-l dea cineva afară din postul de fundaș dreapta. Pantea nu se supără, e copil cuminte”, a declarat Mustață conform Fanatik.

Damjan Djokovic a bifat în acest sezon din Superliga României 17 apariții pentru FCSB, unde a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de două ori. Dorin Rotariu, în schimb, venit la începutul lui octombrie, nu a evoluat decât în cinci meciuri în echipamentul roș-albaștrilor din această stagiune. Iar fundașul stânga Cristian Ganea a fost introdus de către Elias Charalambous în doar cinci partide de-a lungul campionatului.