Se investesc 100 de milioane de euro pentru un SUPER STADION in Romania! Anunt BOMBA in plina criza! Unde va fi construit

Un nou oras din Romania se pregateste sa aiba o arena de lux!

Autoritatile din Constanta vor sa ridice un stadion de 5 stele in cadrul unui proiect in valoare de 100 de milioane de euro! Arena de 15 000 de locuri pentru fotbal nu va fi singura ridicata in complexul de 5 stele. Un stadion de rugby de 5 000 de locuri, o arena de tenis de camp cu 4 500 de locuri si una secundara plus cateva de antrenament, dar si un centru administrativ si un hotel vor face parte din parcul de 100 de milioane de euro promis de primarul Fagadau!