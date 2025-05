Rapid, condusă de pe margine de antrenorul interimar Octavian Chihaia, a deschis scorul prin Borisav Burmaz (36 - penalty), după ce Iulian Cristea a comis henţ la un şut al lui Alexandru Dobre, arbitrul acordând lovitura de pedeapsă după consultarea arbitrajului video.

U Cluj a reuşit să întoarcă scorul până la pauză, prin golul marcat de Ricardo Masoero (40) şi autogolul lui Christopher Braun (45+2). Rapid a obţinut remiza graţie golului marcat de Claudiu Petrila (74), cu un şut cu efect la colţul lung.

Andrei Şucu, fiul principalului acţionar al clubului Rapid, Dan Şucu, a debutat în Superligă în minutul 90+5. Meciul dintre U Cluj şi Rapid a fost ultimul din cariera fundaşului clujean Bogdan Mitrea.

Ce a declarat Ioan Ovidiu Sabău după remiza cu Rapid

Ardelenii vor juca în preliminariile din Conference League în sezonul viitor, iar tehnicianul a dezvăluit că vor exista modificări de lot pentru a putea fi competitivi.

"Vreau să-l felicit pentru cariera frumoasă lui Bogdan (n.r. Mitrea). Vreau să-i mulțumesc că m-am folosit de experiența lui și îi doresc mult succes în ceea ce își dorește să facă.

Da, zic că un obiectiv frumos calificarea în play-off, calificarea în Conference League. Aș fi vrut să încheiem cu o victorie, am avut jocul în mână, l-am controlat. Per total, vreau să-i felicit pe jucători că au rămas în istoria acestui club și că o perioadă atât de lungă au dominat campionatul. Vreau să le mulțumesc și fanilor noștri, tot ce am realizat a fost împreună.

Analizăm fiecare jucător, vedem ce potențial are fiecare și ce putem să aducem. Îmi doresc să rămână cei care au dus greul. Sigur vor fi achiziții, vrem să ridicăm nivelul, vrem să aducem jucători capabili să lupte pentru obiective mai ambițioase. Calificarea în play-off trebuie să fie o normalitate și nu o surpriză. Lotul trebuie să fie întărit și să aducem jucători de calitate", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la Digi Sport.