Scenariu IREAL! Romania ar putea sa nu aiba reprezentante in cupele europene in sezonul viitor

UEFA ar putea exclude din cupele europene campionatele care nu se incheie.

Potrivit unor surse din cadrul forului continental, citate de Chris Williams, colaborator al celebrei reviste Forbes, UEFA poate lua in considerare ca echipele care provin din campionatele care nu se incheie pe teren sa nu poata participa in Europa.

In acest caz, neincheierea sezonului atrage de la sine necalificarea si scaderea coeficientilor europeni. UEFA, prin presedintele Aleksander Ceferin, a anuntat azi ca incearca mutarea cat mai tarziu a inceperii viitorului sezon european, pentru a da timp ligilor nationale sa se termine pe teren. Tot el a spus ca daca ligile nu se vor relua pana cel tarziu in iunie, sezonul este compromis.

Daca varianta jurnalistului Chris Williams se confirma, multe campionate se afla in pericol, inclusiv cele importante precum La Liga sau Serie A, unde situatia pandemiei de coronavirus este critica. De asemenea, si echipele romanesti ar putea avea de suferit, iar scenariul inaintat de Gigi Becali, ca daca nu FCSB nu va juca in Europa in toamna va fi nevoit sa desfiinteze echipa, prinde contur.