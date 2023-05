FCSB va primi vizita Rapidului în ultimul meci al sezonului, pe Arena Națională, duminică, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro. În cazul unui rezultat de egalitate sau a unei victorii etapa trecută, în partida cu Farul Constanța, roș-albaștrii ar fi jucat cu titlul pe masă derby-ul. Așa, partida va conta numai pentru palmares, locurile în clasament fiind deja stabilite.

Cristi Săpunaru vrea să o învingă pe FCSB

Numai că, Cristi Săpunaru (39 ani) amintește că niciodată un meci FCSB - Rapid nu va putea fi considerat un joc de verificare. Căpitanul alb-vișiniilor vrea ca echipa să câștige pentru a-i face fericiți pe suporteri.

„Un meci care nu mai contează așa de mult în clasament, dar e un meci care contează pentru suporteri. Și îl așteptăm cu nerăbdare. Nu o să pară niciodată un amical un derby, cine crede că e amical se înșală amarnic. Nu o să fie niciodată un amical acest meci.

Noi sperăm să fie cât mai mulți suporteri, ai noștri să fie cât mai mulți, și la final ai noștri să fie fericiți, să le oferim un meci frumos”, a declarat Cristian Săpunaru la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB.

Întrebat dacă Rapidul poate profită de moralul scăzut al FCSB-ului, care e pierdut tilul etapa trecută cu Farul, stoperul a reamintit că și giuleștenii traversează o pasă proaastă.

„Noi trecem printr-o pasă extraordinară. Avem șase victorii la rând, iar acum o facem și pe a șaptea. Ne interesează să ieșim bine după meciul ăsta, să câștigăm meciul. Ne-am îndeplinit un obiectiv, nu am reușit să-l îndeplinim pe al doilea. Am intrat în play-off, dar nu am câșigat Cupa României. Pe urmă am vrut să intrăm în cupele europene, dar nu am reușit. Va fi un meci FCSB - Rapid, veți vedea pe stadion cum va fi”, a mai spus Cristi Săpunaru.