Să întrebăm jucătorii străini? Andreias Calcan, eliminat după două faulturi inexplicabile în FC Argeș - Dinamo 

FC Argeș avea o misiune aproape imposibilă în returul barajului pentru retrogradare/promovare, asta pentru că în partida tur, piteștenii au pierdut cu un categoric 1-6. Însă, în minutul 15, elevii lui Bogdan Vintilă conduceau cu 2-0, grație golurilor marcate de Costinel Tofan (26 ani) și Antonio Jakolis (31 ani).

Andreias Calcan și-a lăsat coechipierii în inferioritate numerică în meciul sezonului

În minutul 25 a ieșit la rampă și Andreias Calcan (29 ani). A comis un fault întârziat în minutul 25, asupra lui Neluț Roșu (29 ani), ca în minutul 56 să repete același gest, tot împotriva aceluiași jucător de la Dinamo, și să fie eliminat de Sebastian Colțescu.

„Să îi chemați pe cei străini să îi întrebați!” Calcan a răbufnit cu ochii în lacrimi după umilința cu Dinamo: „Suntem două tabere!”

„Nu vreau să spun vreo prostie să fiu iar contestat la mine în țară, la mine acasă. Poate vreunul din colegii mei au mai multe de spus, dintre cei străini, să îi chemați și pe ei, sunt și ei de un an aici, ar trebui să știe. Nu vreau să spun eu, să fiu eu iar arătat cu degetul, ce să spun eu? E o umilință, a văzut o țară întreagă. I-am salutat și am plecat, ce să fac? Am dat tot ce am putut. Ne pare rău de ei și de oraș. Să îi chemați și pe străini și să îi întrebați. Acum două luni eram retrogradați, am dat tot ce am avut mai bun din noi, noi românii și s-a ajuns aici.

S-a spus, poate nu așa direct, mai voalat, dar s-a spus. Nu e asta principala problemă, cauză, dar e păcat, frustrant, am ajuns aici, două luni de zile doar eu știu și băieții ăștia români cât am tras să o ducem până aici. Suntem două tabere, da, am încercat să facem o tabără, să ne unim, asta a fost comunicarea, strategia, organizarea.

Poate alți colegi au mai multe cuvinte, nu știu ce să spun, e o rușine, umilință, prima dată când mi se întâmplă așa ceva. Aveam speranțe mari, ce s-a întâmplat în prima repriză e inexplicabil, e foarte greu. S-a terminat, acum la cald s-a terminat, 6-1 sau cât a fost? Că nici nu m-am mai uitat. Vreau să sper în continuare, alții ne dădeau retrogradați, am crezut ca un nebun că prindem barajul, am prins în ultima secundă. E suferință, asta e, ăsta e fotbalul, săptămâna trecută era ușurare, nu știu ce să spun.

Știți deja, ce să spun mai mult? Întrebați persoanele, pe cei străini, să cereți explicații, conducerea, să vină și ei să vorbească, noi ne-am primit salariile la zi, poate a cântărit și chestia aia, la unii s-a plătit și la unii nu”, a declarat Andreias Calcan la finalul meciului de pe Arena Națională.