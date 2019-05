S-au asezat pe gazon si au refuzat sa joace! Protest la un meci de copii din Romania! Ce s-a intamplat

Protest-surpriza la un meci de juniori.

Copiii din Berceni au ales un mod inedit sa protesteze.

“Pret de cinci minute, copiii de la Berceni s-au asezat in fund si n-au vrut sa joace! Ieri, pe Arena Ion Tiriac, am asistat la o premiera nedorita si surprinzatoare - la meciul dintre Unirea Dobroesti si AFC Juniors Berceni, din cadrul play-off-ului Grupei 2006, dupa prezentarea echipelor, copiii de la AFC Berceni au refuzat sa inceapa meciul, asezandu-se in fund, pe gazon. N-am stiut ce se intampla, in prima faza, ba chiar si arbitrii au fost luati prin surprindere, pentru ca actiunea lor nu a fost anuntata.

Am aflat ulterior, de la banca tehnica a gruparii din Berceni, ca acesta se doreste a fi un protest fata de modul de lucru incorect al Asociatiei Judetene de Fotbal: ’Am avut o petitie la AJF Ilfov, unde ni s-a dat castig de cauza. Numai dupa o zi, rezultatul s-a schimbat radical, intorcandu-se impotriva noastra, semn ca ceva sau cineva a lucrat intens ca sa nu ni se dea dreptate. Copiii stiau despre tratamentul aplicat de cei de la AJF si au protestat in felul lor, dorind sa atraga atentia chiar si Federatiei Romane de Fotbal’, ne-au spus oficialii de la AFC Berceni”, a scris pe pagina sa de Facebook jurnalistul Ionel Pana, specializat pe sportul din judetul Ilfov.

Pe transmisia live a meciului de juniori de pe canalul de YouTube al clubului din Berceni se vede ca juniorii echipei oaspete se aseaza pe gazonul artificial imediat cum arbitrul fluiera inceperea meciului. Uluiala a tinut cateva secunde, dupa aceea gestul lor fiind copiat si de micii adversari din Dobroiesti. Dupa ce s-a reluat jocul, echipa din Berceni a castigat partida cu 6-0. AFC Juniors Berceni este inscrisa cu doua echipa in campionatul judetean rezervat juniorilor D. Prima dintre ele a iesit pe locul al doilea in Seria 1, terminand sezonul regulat la doar un punct distanta de Concordia Chiajna, iar cea de-a doua a castigat Seria 2 valorica rezervata juniorilor pana in 13 ani. Cele doua echipe s-au calificat in play-off.