Bye, bye Sumudica! S-a hotarat CFR in privinta noului antrenor?! Anunt de ULTIMA ORA la Cluj

CFR a luat titlul, dar e la un pas de a schimba antrenorul.

Dan Petrescu are oferte pe bani multi din Asia si e ca si plecat. In locul sau, clujenii au doua optiuni: Marius Sumudica si Edi Iordanescu.



Daca initial fostul antrenor al lui Kayseri parea sa aiba sanse mai mari, situatia s-a schimbat pe ultima suta de metri. Acum, Iordanescu are un pas in fata si ar putea fi anuntat antrenor la CFR daca Petrescu si conducerea campioanei se inteleg rapid asupra rezilierii.

Chiar daca a luat titlul si mai are un an de contract la Cluj, Petrescu a hotarat inca din timpul sezonului sa paraseasca din nou Romania. Cea mai probabila destinatie: zona Golfului, unde Petrescu a mai antrenat in Qatar (Al Arabi) si Emiratele Arabe Unite (Al Nasr).