Titular în poarta ardelenilor în ultimele două sezoane, Răzvan Sava (22 de ani) a fost dorit de Udinese, care a demarat negocierile cu fosta campioană a României, iar cele două părți au ajuns, în cele din urmă, la un acord.

În schimbul lui Sava, gruparea din Udine va plăti 2,5 milioane de euro, sumă la care se adaugă încă un milion de euro din eventuale bonusuri, cel mai probabil în funcție de performanțele portarului român la noua sa echipă.

Udinese s-a înțeles deja cu Sava pentru un contract valabil până în 2028, iar vizita medicală este deja programată pentru săptămâna următoare, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Cel mai probabil, CFR Cluj ar urma să transfere un portar după plecarea lui Răzvan Sava. Rezerva românului crescut în Italia este Otto Hindrich (21 de ani).

