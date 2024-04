Albion Rrahmani, la Werder Bremen! Anunțul făcut în presa germană

Conform portalului german Liga Insider, Werder Bremen a pus ochii pe atacantul celor de la Rapid București, Albion Rrahmani.

Rrahmani parcurge un sezon de poveste în Giulești, având la activ 20 meciuri jucate, 18 goluri marcate și patru pase decisive.

Cota de piață a kosovarului este de aproximativ 2.3 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

"SV Werder Bremen pare să găsească ceea ce caută în România. În căutarea unui nou atacant, Albion Rrahmani de la FC Rapid București este considerat un candidat pentru echipa germană.

Scouterii lui Bremen se pare că l-au supraveghiat pe jucătorul de 1,88 metri la ultimul meci, în stadion, pentru a obține o imagine mai clară asupra sa. Cu toate acestea, conform raportului, discuțiile între cluburi nu au început încă.

Bremen se va confrunta cu concurența din Cehia: SK Slavia Praga se pare că este, de asemenea, interesată să-l semneze și chiar a depus o ofertă oficială, care a fost respinsă." au scris cei de la Liga Insider, luni, 22 aprilie.

Marius Șumudică are încredere în Rrahmani

Marius Șumudică este convins că Albion Rrahmani, talentatul vârf de atac al echipei giuleștene, ar putea să facă senzație în campionatele din Spania sau Turcia.

Chiar dacă există speculații privind interesul lui Werder Bremen pentru transferul lui Rrahmani, Șumudică crede că Bundesliga ar fi o provocare prea mare pentru jucătorul kosovar.

În ciuda acestor speculații, Șumudică evidentiază faptul că Rrahmani este un jucător remarcabil, cu o varietate de calități impresionante.

În opinia sa, jucătorul are potențialul să evolueze la un nivel înalt în campionatele spaniol sau turc, unde stilul de joc s-ar potrivi mai bine abilităților sale.

Cu o apreciere atât de entuziastă din partea lui Șumudică, viitorul lui Rrahmani în fotbalul european promite să fie unul plin de oportunități și succese, indiferent de destinația finală a transferului său.

"Eu de la Thereau nu am mai văzut așa vârf în campionatul României!"

„În Germania joci foarte greu. Cred că se pretează pe Spania, joacă și în Turcia, dar la primele trei e greu. Joacă dacă prinde un Basaksehir, Adana la ce am văzut și cunosc. Vreau să felicit Gaziantep pentru victoria de ieri, au câștigat trei puncte foarte importante cu Kasimpasa.

Valoarea lotului era de 17 milioane, iar valoarea lotului lui Galatasaray si Fenerbahce sunt 350 de milioane. Icardi are 12 milioane salariu, adică un milion de euro pe lună.

L-au cumpărat cu 800.000 și l-au dus la vreo trei milioane în momentul de față, dar depinde. Aici sunt mai mulți factori, el are rezultate la echipa de club, dar trebuie să se impună la echipa națională, la fel și pentru Drăguș”, a declarat Șumudică, conform Fanatik.

„Când te implici la echipa națională poți să explodezi, poate să sară de cinci, șase milioane dacă are rezultate și marchează la echipa națională. Eu de la Thereau nu am mai văzut așa vârf în campionatul României, complet.

Are lovitură de cap, are o lovitură de cap în prima repriză când se întinde Târnovanu și prinde mingea. Nu am văzut atâta modricitare, eleganță, cum împinge și cum sare. Are 1 la 1, calitate, câștigă dueluri aeriene, lovitură de cap, picior stâng, picior drept, viteză, stăpânire de sine la penalty-uri. Ce îți mai trebuie la un atacant.

E viața mea, mâine l-aș lua. Mă chinui greu să găsesc un vârf de atac”, a adăugat tehnicianul.

