Ronaldo Deaconu este gata de un nou pas în carieră: ”O să aflați în curând”

Fotbalistul plecat de la Gaz Metan Mediaș în urma câștigării unui litigiu a fost un8l dintre cei mai căutați jucătiori ai perioadei de mercato din Liga 1. El a negociat cu Farul, dar anunță că în final a ales să plece în afară.

El a anunțat că în mare parte a finalizat discuțiile cu un clib, urmând ca în zilele următoare să se semneze angajamentul final.

„O să aflați în curând, mâine. Va fi de afară, nu din țară. Dacă nu a ieșit cu Farul, nu vreau să intru în detalii. Eu am avut două criterii pentru care aș fi plecat afară. Ori culoarul fotbalistic, ori o ofertă foarte bună. Cum a fost și oferta din Germania. Le-am zis nici nu contează cât, merg. Aici am mai mult oferta financiară. Dar poate fi și culoarul fotbalistic. Nu pot să spun unde merg.

Sunt șanse foarte mari, cred că 99,9 la sută. Când mă uit în România, prețul benzinei a crescut, prețul curentului a crescut, al gazului a crescut, numai banii din fotbal au scăzut. Și în Europa, și în lume, cred că au scăzut cu 40 la sută contractele. Pandemia a lovit fotbalul foarte tare.

Încă nu am recuperat nimic din salarii și din bonusurile de performanță. De când am ajuns la Mediaș am cam jucat pe gratis. S-au strâns din bonusurile mele de performanță, din goluri și pase de gol, 35 la număr, din primele de la meciuri si din salarii”, a declarat Ronaldo Deaconu conform playsport.ro.

Deaconu a vorbit și despre Dinamo, echipă care a dorit să îl transfere. Acesta spune că nu este dispus să vinl în Ștefan cel Mare, dar îl roagă pe Flavius Stoican să îi răspundă la telefon.

„Acum câțiva ani am fost foarte aproape de a semna cu Dinamo, de doua ori. Chiar azi m-a sunat cineva din DDB, să îmi ia pusul. Din păcate, nu e timingul foarte bun, nu pot să dau cu piciorul.

(dacă primea telefonul săptămâna trecută – n.r.). Sincer, nu știu, nu știu ce aș fi făcut. Eu, împreună cu familia și cu staff-ul meu am zis că aș activa la o singură echipă, care mi se potrivea foarte bine.

L-am sunat azi (pe Flavius Stoican – n.r.) cu o problemă și nu mi-a răspuns. Dacă aude, poate îmi întoarce și mie telefonul.”, a mai spus mijlocașul.