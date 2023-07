Fotbalistul a fost vândut în iarna lui 2023 de FCV Farul Constanța gratis la „Bătrâna Doamnă”. Însă Mircea Rednic s-a hotărât să nu-l mai păstreze pe Romario Benzar, care în 2019 pleca de la FCSB la Lecce.

Romario Benzar nu s-a ferit de cuvinte, după ce a plecat de la UTA Arad

După ce s-a despărțit de UTA, Romario Benzar a vorbit și a precizat că a renunțat la un salariu în momentul în care a plecat de la Arad și i-a plăcut mult perioada petrecută la formația dirijată de Mircea Rednic.

„Da, momentan sunt liber de contract și aștept să mă înțeleg, să vină o ofertă. Am ceva oferte din Liga 1, dar momentan nu este nimic 100%, doar o discuție.

Am terminat contractul cu UTA, am avut pe șase luni. Și dacă nu îl terminam... oricum a plecat toată echipa. Cât am fost acolo, a fost totul ok. Șase luni, cât am stat, mi-a plăcut mult, chiar voiam să rămân în continuare acolo, dar nu știu... cine ce face, nea' Mircea (n.r. Rednic), eu știu...

(n.r. dacă a avut restanțe salariale) Sunt normale, cum sunt la toți jucătorii care au plecat acolo. Avem un termen, am semnat o foaie când am plecat, am renunțat la un salariu când am plecat, că așa am vrut eu, și am o foaie cu un termen la care trebuie să îmi plătească”, a spus Romario Benzar, potrivit iamsport.ro.

Romario Benzar a evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum FCSB, Lecce, Perugia, Farul Constnața, UTA Arad. Fotbalistul e produs de Academia lui Gheorghe Hagi.

Cifrele lui Romario Benzar

Cele mai multe apariții le-a bifat la Farul Constanța, 241, unde a reușit să marcheze 10 goluri și să paseze decisiv în 26 de situații, în aproximativ 19.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

FCSB: 60 meciuri jucate, 1 gol înscris, 9 assist-uri

60 meciuri jucate, 1 gol înscris, 9 assist-uri UTA Arad: 9 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 assist-uri

9 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 assist-uri US Lecce: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 assist-uri

4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 assist-uri AC Perugia Calcio: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 assist-uri

La naționala României, Romario Benzar a debutat în septembrie 2016, sub comanda lui Christopher Damn, la 24 de ani și cinci luni. Ultima dată a jucat în înfrângerea cu Spania din preliminariile EURO 2020 (0-5).