Robert Niță, iritat după derby-ul din Bănie: "Să nu se trezească în Liga B"

Într-un derby al Olteniei cât se poate de palpitant, CS Universitatea Craiova a învins FCU Craiova 1948 cu scorul de 2-1 în ultima etapă a sezonului regulat. Partida a fost marcată de criticile dure ale fostului internațional Robert Niță la adresa echipei patronate de Adrian Mititelu.

Deschizând scorul în minutul 45+4 prin Chițu, FCU Craiova a avut un început promițător, dar reacția energică a echipei oaspete în partea secundă a schimbat soarta meciului. Mitriță a egalat în minutul 70, iar Baiaram a înscris golul victoriei în minutul 77.

Robert Niță: "Îşi doresc să retrogradeze"

Niță a tras concluzii dure, criticând organizarea echipei și sugerând că aceasta ar dori retrogradarea.

”Nu e în regulă. Spune-le că nu pot alerga. Spune-le că nu pot să se demarce în mers. Spune-le că ai 17-17 înfrângeri. Ei zic că au jucat bine. Eu cred că ei îşi dorec să retrogradeze. Că au un nivel peste liga asta şi vor în altă ligă. Să nu se trezească în Liga B”, a declarat Robert Niţă pentru Prima Sport.

A 10-a oară nu a fost cu noroc pentru Nicolo Napoli.

Nicolo Napoli, revenit la echipa lui Adrian Mititelu în urmă cu doar câteva zile, a tras primele concluzii și se gândește deja la primele partide din play-out.

„Am avut ocazie să facem 2-0, în repriza a doua nu am jucat bine, nu am reușit să marcăm cu un șut de la distanță. Se întâmplă asta în fotbal. Am făcut o primă repriză foarte bună, puteam face 2-0 pentru noi, în a doua repriză au fost schimbări și a venit golul lor. Avem antrenament mâine, ne pregătim, începem play-out-ul.

Eu văd echipa care cred eu că e cea mai bună. Mai sunt încă multe partide, începe alt campionat, sperăm să facem puncte mai multe și să vedem cine câștigă campionatul”, a spus Nicolo Napoli, la flash-interviu.

FCU Craiova va rămâne pe locul 13 în urma rezultatului din meciul cu Universitatea Craiova, și ar urma să înceapă play-out-ul cu 16 puncte.

Clasament Play-Out

1. Universitatea Cluj 21p

2. FC Hermannstadt 20p

2. UTA Arad 20p

4. Petrolul Ploiesti 18p

5. Otelul Galati 17p

6. FCU 1948 Craiova 16p

6. Politehnica Iasi 16p

8. FC Dinamo 15p

9. FC Voluntari 14p

10. FC Botosani 11p