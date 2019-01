Rivaldinho a revenit in Romania! Obiectivul brazilianului la Viitorul: "Am venit aici sa fiu campion!"

Rivaldinho, fiul lui Rivaldo, a revenit in Romania.

Rivaldinho a fost prezentat oficial la Viitorul. Brazilianul in varsta de 23 de ani a venit sub forma de imprumut de la Levski Sofia, cu optiune de cumparare. Rivaldinho si-a stabilit singur obiectivul la echipa lui Hagi: vrea sa castige campionatul.

"Sunt foarte fericit sa semnez cu Viitorul. Am venit pentru Hagi si pentru oamenii de la Viitorul. Sper sa fie totul bine. Cunosc fotbalul romanesc. Viitorul are echipa foarte buns si joaca bine. Pentru asta am venit, am nevoie sa joc bine, la o echipa cu un nivel bun. Primul pas este sa ne calificăm in play-off. Eu am venit sa fiu campion, dar in primul rand trebuie să ne calificam in play-off. Vreau sa dau totul pentru a-mi ajuta echipa sa castige cat mai multe meciuri", a declarat Rivaldinho pentru site-ul oficial al Viitorului.

Rivaldinho este la a doua experienta in fotbalul romanesc. A jucat pentru Dinamo in sezonul trecut si a reusit sa marcheze patru goluri. Reusita prin care s-a facut remarcat a fost eurogolul marcat in poarta lui Athletic Bilbao.