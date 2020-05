REVOLTA TOTALA la Voluntari din cauza deciziei Ministerului Sanatatii: "Toata tara libera si noi in puscarie!" 

Jucatorii sunt nemultumiti de propunerea Ministerului Sanatatii in legatura cu cantonamentul echipelor.

In urma unei intalniri petrecuta astazi intre reprezentantii Ministerului Sanatatii, LPF si FRF, s-a decis ca jucatorii sa ramana in continuare in cantonamente pana la inceperea campionatului, respectiv 13 iunie.

Decizia nu este definitiva, insa jucatorii s-au revoltat imediat.

"1 iunie toata tara libera si noi in puscarie! Bravooo. Doua luni in carantina nu au fost destul, plus doua saptamani inchisi ca animalele", a fost mesajul postat de toti jucatorii lui Voluntari pe retelele de socializare.