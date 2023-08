Revine Nicolae Stanciu în România!? Anunțul făcut de Anamaria Prodan, impresara fotbalistului

Recent, în presa din România au apărut zvoruri că internaționalul român ar putea reveni în țară, deoarece în cotractul său ar exista o cluză care îi permite să părăsească clubul din China în orice moment.

Anamaria Prodan a explicat că aceste informații nu sunt adevărate și că este vorba doar de simple speculații. Impresara a ținut să puncteze că Stanciu mai are trei luni de contract cu Wuhan, urmând ca după aceea să-și decidă viitorul

„Am citit și eu. Nu, eu nu știu nimic despre acest lucru, așa se obișnuiește în presa de la noi din România, să apară toate prostiile.

El mai are trei luni de contract, se termină campionatul și este plătit la zi. Toate nenorocirile din lume le citim în România. Ce se întâmplă în România este o rușine mondială.

Toți patronii care se ceartă cu antrenorii, care se înregistrează, care își dau mesaje, care se amenință. Toată lumea comentează arbitrajul, este o rușine mondială. Îmi este rușine să spun că fac parte din fotbalul acesta.

Echipele românești nu au bani de Stanciu, crede Anamaria Prodan

Nu are unde să plece, nu are cum să îl ia FCSB sau CFR Cluj. Echipele din România nu își permit să îl plătească pe Stanciu. Nimeni nu are bani să îi achite salariul în momentul acesta, să se înțeleagă foarte bine.

Când se va termina campionatul acolo și dacă se va întâmpla ceva acolo, cu echipa lui, atunci, cu siguranță, vom sta la discuții cu orice echipă care este interesată de achiziționarea lui Stanciu.

Toate echipele din România îl vor pe Stanciu, absolut de toate. Dar, dacă ai salariu de peste 2 milioane de euro, cumva ar trebui să vedem cine și-l permite”, a spus Anamaria Prodan, potrivit iAMSport.