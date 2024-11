Unicul gol al partidei a fost reuşit de brazilianul Rivaldinho (43). Gazdele au avut o bară (77), la şutul atacantului Jordan Gele.

Farul Constanța şi-a luat revanşa după ce nou-promovata a câştigat cu 1-0, la Ovidiu, în prima etapă.

Unirea Slobozia venea după două victorii consecutive, fără gol primit. Formația pregătită de Gică Hagi e neînvinsă de trei etape, în care are două victorii şi un egal.

Reacția lui Gică Hagi după Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-0

Tehnicianul dobrogenilor a declarat că este mulțumit de rezultatul obținut, explicând și problemele de lot cu care s-a confruntat înaintea duelului de la Clinceni.

"Terenul a arătat bine, prima repriză a fost bună, am câștigat toate mingile. În repriza a doua, după gol, am scăzut, adversarul ne-a dominat, dar și în condițiile acestea, am făcut totul bine. Și portarul a fost în formă. Victorie importantă, după multă muncă, toată banca a fost cu jucători tineri, au jucat multe meciuri în ultimele două săptămâni. S-a văzut și în schimbări, cei care au intrat și au început azi, au făcut-o bine timp de 60 de minute.

De Bălașa știam, dar nu puteam să anunțăm clar, vă dați seama cum am dormit aseară, și Riva a avut ceva la gambă, era cu semnul întrebării și el. Am încercat să găsim soluții, ne-a ieșit, am început returul bine.

Cercel…când banca de rezerve e plină de tineri, nu ne facem probleme că nu avem pe cine să aducem. Problema e că cei care au experiență trebuie să joace la exigențele pe care le avem noi, indiferent de cum poate fizic. Cât ne-am făcut jocul, am dominat, când n-am mai făcut-o, au venit peste noi.

Sunt importante cele trei puncte, mai multe meciuri afară decât acasă, în acest început. Am spart și gheața, prima victorie în deplasare. Sîrbu a jucat fenomenal, n-a greșit nimic, era postul lui, de acolo vine. Încerc să contopesc toate lucrurile, sunt mulți accidentați.

Am făcut o muncă în echipă foarte bună, păcat că și la Cluj puteam să facem mai mult. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, e un campionat aparte, sunt echipele foarte apropiate, fiecare meci e dificil", a spus Gică Hagi.