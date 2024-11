Hagi a declanșat forcingul pentru intrarea în play-off după un parcurs oscilant în prima parte a sezonului regular. Cu Ionuț Larie și Ionuț Cojocaru accidentați, Hagi a avut mari probleme de lot, dar încearcă să ducă gruparea din Ovidiu pe unul dintre primele locuri.

Întâiul meci al returului sezonului regular are loc duminică de la 16:00, în deplasare, contra Unirii Slobozia, formație antrenată de Adrian Mihalcea, fost jucător al "Regelui" la naționala României, pe vremea în care Hagi ocupa postul de selecționer.

Gică Hagi: "În retur trebuie să fim mai conectați, mai responsabili"



"În turul sezonului regulat am suferit, am fost săraci, n-am produs fotbalul care trebuia. Avem puține victorii și multe înfrângeri, cred că am rămas datori. În retur, trebuie să fim mult mai conectați, mai responsabili. În tur, echipa a avut mult de suferit pentru că tot timpul s-a confruntat cu probleme de lot, așa cum e și acum, la startul returului. Vom căuta să găsim soluții, așa cum am făcut-o și la Cluj", a declarat fostul decar al Generației de Aur.

În meciul cu Slobozia, Hagi nu se va putea baza pe Denis Alibec, suspendat, în timp ce Rivaldinho are probleme medicale.

Gică Hagi: "Preocuparea noastră e să găsim variante în atac"



"Preocuparea noastră e să găsim variante în atac, unde ne lipsesc oamenii noștri cu experiență. Sperăm să facem un meci bun. În turul cu Slobozia, am avut o evoluție foarte bună în ce privește posesia, construcția, circulația și combinațiile. Am stat însă destul de slab la finalizare, va fi greu din toate punctele de vedere, mai ales că jucăm în deplasare.



Trebuie să ne adaptăm. Slobozia a căpătat experiență după meciurile din tur. Ne interesează cele trei puncte și ni le dorim. Trebuie să fim mai pragmatici și să schimbăm ceva, pentru a învinge", a declarat Gheorghe Hagi, într-o conferință de presă.



CLASAMENT SUPERLIGA ROMÂNIEI