Regula prin care FRF arunca totul in aer! Toate competitiile ar fi date peste cap, Petrolul cere deja sa castige un meci la "masa verde"

FRF vrea sa schimbe regulile in timpul jocului.

Federatia Romana de Fotbal vrea sa schimbe regula suspendarii in cazul unui cartonas rosu, potrivit GazeteiSporturilor. FRF vrea ca jucatorii care au primit un cartonas rosu sa isi ispaseasca etapele de suspendare in cadrul competitiei in care au primit cartonasul.

Cu alte cuvinte, daca un jucator primeste cartonasul rosu in campionat va sta cel putin doua etape tot in campionat, nu si in etapa de Cupa Romaniei. FRF vrea sa schimbe regula chiar acum, in timpul Cupei Romaniei.

Cel mai la indemana exemplu in acest caz este cel al lui Budescu. Jucatorul Astrei a primit cartonas rosu in meciul cu Dinamo si ar fi urmat sa aiba o etapa de suspendare in meciul de Cupa cu Flacara Horezu si apoi sa joace in campionat cu Chindia. Daca regula se va aplica de acum, asa cum sustine GazetaSporturilor ca ar fi intentia FRF, atunci Budescu si-a ispasi suspendarea tot in campionat. In situatia lui Budescu se mai afla Laidouni de la Voluntari si Ongenda de la Botosani.

Pe de alta parte, daca regula se va aplica in timpul sezonului s-ar putea si retroactiv pentru meciurile jucate. Astfel, Petrolul cere ca si meciul lor cu Snagov, scor 1-1, sa fie castigat de ploiesteni la "masa verde" pentru ca Snagov a folosit un jucator care conform noii reguli nu ar fi avut drept de joc.