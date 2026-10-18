Inclusiv după victoria cu Oțelul (1-0), la primul meci al lui Reghecampf, Gigi Becali s-a plâns de valoarea lotului și a anunțat că plănuiește să facă schimbări masive în lot încă din iarnă.

Reghecampf: "La toate echipele se întâmplă absolut la fel! Mulți patroni își angajează oameni pe lângă antrenori"

Întrebat despre criticile patronului și dacă jucătorii pot fi afectați de ele, Reghecampf s-a arătat deranjat că doar Becali este arătat cu degetul pentru acest tip de comportament. Antrenorul de la FCSB a susținut că la toate echipele există o implicare majoră a patronului în viața echipei, însă cu o metodă mult mai discretă.

"Luați exemplul altor echipe, care nu vorbesc, dar fac. Și dau 10 jucători afară din iarnă. Și schimbă. Uitați-vă la Rapid, Dinamo, Craiova. Au făcut lucrul ăsta și îl fac.

La toate echipele se întâmplă absolut la fel, depinde doar de abilitatea antrenorului să știe cum să gestioneze anumite momente. Anumiți patroni vorbesc. Anumiți patroni nu vorbesc. Dar toți fac. Și știu! Dacă vreți să mă întrebați, vă dau foarte multe detalii.

Mulți patroni își angajează oameni pe lângă antrenori să aducă anumite idei. Să spună: 'Bă, l-am auzit pe șeful, vorbea șeful'. Dumneavoastră spuneți niște lucruri, le știți, dar vă place să veniți cu Gigi Becali, care vă spune direct. Dar știți că la alte echipe sunt oameni care stau pe lângă antrenor și îi transmit ideile patronului. Vreți să vă dau exemple?

Păi, le știți Nu vreau să intru în conflict cu nimeni. Dar le știți, îi cunoașteți. Mulți sunt printre dumneavoastră, vin la emisiuni. Serios, facem pe proștii? Sunt oameni care stau pe lângă antrenor și vin și spun: 'L-am auzit pe șeful că spunea, vorbea șeful nu știu ce, jucătorul are ceva'. Sunt, se întâmplă și în România, și în străinătate. Lucrurile astea se întâmplă foarte des. De ce? Pentru că oamenii ăștia investesc niște bani și vor să știe ce se întâmplă cu banii lor", a spus Reghecampf, la conferința de presă premergătoare meciului FC Voluntari - FCSB.

Reghecampf: "Jucătorii să dovedească că nu este adevărat că a spus domnul Becali"

Reghecampf a încheiat și cu o soluție pentru jucătorii săi care vor să scape de criticile patronului.

"Jucătorii sunt profesioniști. Trebuie să facă față presiunii. Sunt la FCSB. Echipele importante din orice țară au presiune, indiferent că vine din partea media, fanilor sau patronului. Eu am antrenat echipe unde fanii le luau mașinile, le răsturnau, iar ei spuneau mulțumesc. Despre ce vorbim? Se întâmplă, dar jucătorii trebuie să facă față.

Eu nu cred că Gigi Becali a jignit cu ceva. Îl cunoașteți foarte bine, știți că de multe ori spune multe lucruri pentru a ambiționa jucătorii. Știu și ei asta. Întotdeauna au fost foarte bine plătiți, li se dau toate drepturile. De multe ori face și el niște lucruri care să trezească jucătorii și să îi rănească în orgoliu. Ei trebuie să dovedească că nu este adevărat ce a spus domnul Becali. Să facă asta și nu va mai spune și data viitoare", a mai spus Reghecampf.