Refuz categoric pentru Dinamo: ”Răspunsul este 'nu' clar, am motivele mele”

Rezultatele modeste ale echipei și situația delicată din clasament au dus la această schimbare la nivelul băncii tehnice. În această perioadă, șefii lui Dinamo au discutat cu mai mulți antrenori, printre care Florin Bratu sau Liviu Ciobotariu, urmând să ia o decizie în cel mai scurt timp posibil.

Între timp, Dinamo a primit un refuz categoric din partea unui fost mare jucător din ”Ștefan cel Mare”. Adrian Mihalcea (47 de ani), care i-a și antrenat pe ”roș-albi” în 2020, nu vrea să audă de o nouă provocare la echipa sa de suflet.

Adrian Mihalcea, ”NU” categoric pentru Dinamo

În prezent, fostul atacant este antrenor la Unirea Slobozia, în Liga 2, cu care se luptă pentru promovare.

”Răspunsul ar fi nu, nici nu ar trebui să mă mai gândesc. Nu e cazul. Răspunsul este nu clar, am motivele mele. Am spus-o chiar după ce am plecat de la Dinamo că nu e cazul.

Eu cred în Ovidiu și mi-e prieten. Dacă ar fi cazul să plece, cred că există dinamoviști care își așteaptă rândul. Nu o să mă dezic de Dinamo, dar răspunsul este nu”, a spus Mihalcea, la Digi Sport.

Mihalcea a rezistat doar șapte meciuri în 2020, când Dinamo se bătea pentru evitarea retrogradării. De atunci a mai pregătit Unirea Slobozia (de două ori), Chindia Târgoviște, dar și Gloria Buzău.

Bilanțul lui Ovidiu Burcă la Dinamo

Ovidiu Burcă a preluat Dinamo în vara anului 2022, după retrogradarea echipei, și a reușit să promoveze în Superligă după un baraj disputat cu FC Argeș.

Antrenorul de 43 de ani a strâns 54 de meciuri pe banca echipei „roș-albe” (19 victorii, 15 rezultate de egalitate și 22 înfrângeri).