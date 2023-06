UTA se desparte de Dragoș Balauru, Haralambie Mociu, Mihai Dobrescu, Erico da Silva, Marko Vukcevic, Desley Ubbink, Paul Anton, Philip Otele, Salvatore Marrone și Willie Barbosa.

Rednic face curățenie generală! 10 jucători, OUT de la UTA Arad

Philip Otele (24 de ani) se va alătura celor de la CFR Cluj. Fotbalistul nigerian s-a înțeles din iarnă cu formația din Gruia, iar acum va face pasul la ardeleni din postura de jucător liber de contract.

"Zece jucători nu vor continua la Arad. Portarii Dragoș Balauru și Haralambie Mociu, fundașii Mihai Dobrescu, Erico da Silva, Marko Vukcevic și mijlocașii Desley Ubbink, Paul Anton, Philip Otele, Salvatore Marrone și Willie Barbosa nu vor mai continua în tricoul roș-alb.

Le mulțumim tuturor pentru aportul adus în perioada petrecută la Arad și le dorim multă baftă în viitor!", a transmis UTA Arad.

Înaintea meciului retur cu Gloria Buzău, de la baraj, UTA Arad a anunțat alte două despărțiri. Bautista Cascini și Romario Benzar și-au reziliat contractele pe cale amiabilă, astfel că numărul total al despărților a ajuns acum la 12.

Mircea Rednic: ”Sunt multe lucruri de pus la punct”

„Am avut emoții până ne-am așezat mai bine în teren. Sunt foarte fericit, vreau să-mi felicit jucătorii, le-am zis să nu dezamăgim publicul, vreau să le mulțumim că au creat o atmosferă foarte frumoasă și ei ne-au împins când am avut nevoie.

Sunt multe lucruri de pus la punct. Nu vreau să vorbesc de plecări și veniri în momentul ăsta așa de frumos. Când am venit am avut o ușoară teamă, știam că dacă nu salvez echipa iar zic că Rednic e depășit, că nu face treabă. Mi-am călcat pe orgoliu, am zis că nu mai preiau echipe din mers. A fost un risc, la vârsta mea nu trebuie să mai risc”, a spus Mircea Rednic, după ce s-a salvat de la retrogradare.