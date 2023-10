Reacție fără echivoc a jucătorului de la FCU Craiova, propus la echipa națională: "E ușor să dăm din gură"

CFR a deschis scorul după 90 de secunde, prin Mario Camora (2), după un contraatac purtat de Daniel Bîrligea. Nigerianul Philip Otele (26) a majorat diferenţa dintr-o centrare a aceluiaşi Bîrligea.

CFR Cluj venea după al doilea său eşec din acest campionat, 1-3 cu Rapid. FCU Craiova continuă rezultatele în serii, trei înfrângeri, două victorii, două eşecuri, două victorii, două înfrângeri.

Aurelian Chițu, discurs dezarmant după înfrângerea cu CFR Cluj

Atacantul oltenilor a declarat că este dezamăgit de rezultatele obținute de FCU Craiova în ultimele partide și că e complicat să se gândească la play-off în aceste momente.

"De câteva meciuri, jucăm foarte prost, nu știu ce se întâmplă cu noi. Sper să ieșim din pasa asta proastă. CFR Cluj a meritat victoria. Am avut și noi câteva ocazii, numai că noi nu putem să o băgăm în poartă. Am luat gol în minutul 1 sau 2. Nu e lipsă de concentrare, nu știu, e destul de greu când iei gol la prima fază. Toți suntem de vină, încercăm să vedem unde am greșit și sperăm să depășim această pasă proastă. Păcat că sunt jucători cu calitate mare în echipa noastră. Nu avem constanță. Să sperăm că trecem peste.

E ușor să dăm din gură, să spunem că ne dorim play-off. Din păcate, pe teren nu arătăm ca o echipă de play-off. E supărare mare la noi, chiar nu știu ce să zic. (n.r. întrebat despre instabilitatea băncii tehnice) Nu vreau să vorbesc despre asta", a spus jucătorul, la finalul partidei.