Reactia primului fotbalist din Liga 1 pozitiv cu Covid-19: "Nu stiu de unde am luat, am stat numai in casa!" Care e starea sa de sanatate

Argentinianul Jonathan Rodriguez (30 de ani), fotbalist la Botosani, este internat la spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

Fotbalistul a revenit in tara la jumatatea lunii si trebuia sa se alature programului echipei de la 1 iulie. Planul sau a fost dat peste cap dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid-19.

Rodriguez va ramane 10 zile internat, dupa care va efectua un nou test:

"Ma simt bine. Nu am nici un simptom. Eu eram in carantina dupa ce am venit din Argentina. Sper sa treaca cat mai repede aceasta problema si sa revin sa joc.

Eu am venit pe 15 iunie in Romania, am facut doua teste si am iesit negativ.

Am stat izolat in casa si duminica, la al treilea test am fost pozitiv.

Am venit si am stat impreuna cu Cascini, colegul meu de la echipea si el e negativ si eu pozitiv.

Nu am fost in contact cu nimeni de la echipa, pentru ca de cand am venit in Romania, am fost in izolare acasa", a spus Rodriguez pentru Ziare.com.