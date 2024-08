Reacția presei din Turcia, după ce Marius Șumudică a fost numit la Rapid: ”Rămâne de văzut!”

Noul antrenor a luat parte la o conferință de presă alături de patronul Dan Șucu și președintele Viorel Moldovan, în care a vorbit despre planurile sale pentru sezonul în curs.

Ce au scris turcii după numirea lui Marius Șumudică la Rapid

Turcii au reacționat și ei după numirea lui Marius Șumudică la Rapid. Aceștia au notat că Șumudică își dorea de foarte mult timp să ajungă pe banca Rapidului, dar și faptul că tehnicianul nu s-a bucurat de succes în cele două mandate la Gaziantep.

De altfel, turcii s-au întrebat cum va arăta Rapidul cu Marius Șumudică pe banca tehnică.

”Marius Șumudică, antrenorul român care a fost în două rânduri la Gaziantep, dar fără succes, a devenit noul antrenor al celor de la Rapid București.

Tehnicianul care nu a avut realizări sezonul trecut la Gaziantep și care a fost înlăturat, a ajuns la acord cu Rapid după o perioadă îndelungată. Rămâne de văzut cum se va descurca”, au scris turcii de la olaymedya.com.

Marius Șumudică: ”Dacă se întâmplă asta, plec!”

Marius Șumudică a transmis clar faptul că va pleca de pe banca Rapidului în cazul în care nu va reuși să aducă rezultate importante la gruparea giuleșteană.

”Eu îmi cer scuze suporterilor dacă în anumite momente am greșit față de ei. Probabil că mi-am dorit mult să ajung aici. Eu nu am văzut niciun mesaj jignitor la adresa mea. Au fost mesaje sustrase din context. Din unele declarații pe care eu le-am oferit în anumite momente. Dacă eu am greșit, îmi cer scuze. Rapid e familia mea. Nu voi jigni niciodată pe nimeni. Eu mă transform doar pe teren. În afara terenului sunt altfel.

Sunt convins că vom ridica Rapidul acolo unde îi este locul. De fapt, este targetul meu. În momentul în care nu voi face lucrul ăsta, eu nu îl voi aștepta pe domnul Șucu să-mi spună să plec. Voi pleca eu. Vă spun. În momentul în care eu nu-mi realizez obiectivul, nu îl voi aștepta pe el să-mi spună că nu vom mai lucra împreună. Dragostea o lăsăm deoparte. Rezultatele vorbesc”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.