Antrenorul covăsnenilor, Valentin Suciu (44 de ani), a fost profund impresionat de evoluția adversarilor și a propriilor jucători.



"Rapidul e o echipă foarte bună. S-a văzut că au avut momente foarte bune, ocazii monumentale. De când mă uit la fotbal nu am văzut așa ceva. Mă bucur că am avut spirit. Băieții s-au autodepășit și mă bucur că am câștigat cele 3 puncte. Toți jucătorii care au intrat au adus plusul de care avea nevoie echipa.



Neskovic este un jucător bun, care și-a câștigat încrederea și sper, odată cu acest lucru să fie și mai bun. (n.r. A avut El Sawy curaj să marcheze?) Nu este vorba de curaj, Sawy trebuie să-și vadă de treabă, să facă pe teren ce are de făcut", a spus Valentin Suciu la finalul meciului.

Probleme de lot pentru Sepsi



Victorie care propulsează Sepsi pe locul 5 în clasament, în timp ce Rapid rămâne în afara play-off-ului.



"Nu ne gândim la toate meciurile, avem o săptămână liniștită acum, până la meciul cu Craiova. Nu avem un lot atât de mare, ca să jucăm pe două fronturi. Chiar dacă am jucat cu o echipă de liga a treia, ne-au învins meritat.



Avem deplasări foarte lungi. După fiecare joc sunt jucători răniți, accidentați, nu am vrut să riscăm nimic. Obiectivul principal este campionatul, lupta este foarte strânsă, însă până acum ne-a ieșit", a mai spus Suciu.



Sepsi OSK este neînvinsă de opt etape, în care are cinci victorii şi trei egaluri. De partea cealaltă, Rapid are două egaluri şi un eşec în ultimele trei etape.



Sepsi – Rapid 2-0. Echipele de start

Sepsi: Niczuly – Ciobotariu, Ninaj, Ștefan – Haruț, Mino Sota, Siger, Dumitrescu – C. Matei, Oberlin, El Sawi; Rezerve: Gyenge, Oteliță, Oroian, Hajdin, Kallaku, Breij, Cîmpean, Neskovic, Coman; Antrenor: Valentin Suciu.



Rapid: Aioani – Cr. Manea, Ignat, Pașcanu – Onea, Christensen, Hromada, Borza – N’Jie, Boupendza, Petrila; Rezerve: Ungureanu, Săpunaru, Blazek, Braun, Gojkovic, Emmers, Grameni, Micovschi, R. Pop, Dobre, Hasani, Burmaz; Antrenor: Marius Șumudică.