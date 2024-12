Golurile covăsnenilor au venit după mai multe ratări mari ale rapidiștilor, lucru ce l-a determinat pe Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi, să spună că echipa sa a obținut trei puncte norocoase.



Victoria i-a adus zâmbetul pe buze lui Dioszegi, care a glumit la finalul meciului, susținând că este dispus să vândă poarta norocoasă oricui își dorește.

Dioszegi, fericit după victoria cu Rapid



"Vrem să vindem bara, pentru oricine care aduce o altă poartă, ca să ne poarte noroc (râde). Trebuie să recunoaștem, Rapid este o echipă bună. Am avut noroc, dar băieții au luptat tare și putem să spunem că am meritat cât de cât victoria. Chiar vreau să felicit băieții, pentru că de la portar până la ultimul jucător au luptat cu toată inima.



Întordeauna antrenorul de casă este mai bun decât antrenorii care vin din alte părți. Suciu chiar este din Sfântu Gheorghe. Noi am fost alături de el cinci ani, a venit în Liga a 4-a și a stat alături de noi până am ajuns în Liga 1. Atunci chiar trebuia schimbat, pentru că nu avea experiență, dar acum cred că ne felicităm toți că am avut curajul să-l aducem înapoi și cred că și el este fericit că și-a relansat cariera", a spus Laszlo Dioszegi la Digisport.



Sepsi OSK este neînvinsă de opt etape, în care are cinci victorii şi trei egaluri. De cealaltă parte, Rapid are două egaluri şi un eşec în ultimele trei etape.