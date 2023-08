Reacția lui Mircea Rednic după 0-3 cu Universitatea Craiova: "Noi am vrut să rupem plasa, să dăm golazo"

Universitatea Craiova a deschis scorul după doar opt minute, prin Ștefan Baiaram, iar ulterior UTA a ratat câteva ocazii importante. În partea secundă, oltenii au mai marcat de două ori, prin Alexandru Crețu (58) și Vladimir Screciu (88), iar gazdele s-au impus cu 3-0.

Reacția lui Mircea Rednic după 0-3 cu Universitatea Craiova

Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA, s-a arătat nemulțumit de ocaziile ratate de echipa sa și cere timp pentru ca jucătorii transferați în această vară să se adapteze.

"O înfrângere. Poate nu meritam să fie scorul așa mare, ținând cont de prima repriză. Am început prost. Ne-am lăsat surprinși, le-am lăsat spații. Să nu uitați că după primul gol am avut trei ocazii clare. Fotbalul se joacă pe goluri. Dacă nu ești serios în fața porții... iar asta le-am reproșat toată săptămâna. Ei au făcut finalizare și nu au dat goluri. Poate e vorba și de calitate. Ei cum au dat? Plasat! Noi am vrut să rupem plasa, să dăm golazo. Ei, după primul gol, au avut posesie, dar n-au mai avut ocazii. golul trei a venit tot în urma unui corner și așa s-a scris istoria acestui meci.

Au fost și schimbări. Mă bucur că am reușit să aducem un atacant, că încă un winger va veni mâine și va semna. Ok, la Rareș, un jucător tânăr, nu e vorba de calitate. I-a sărit mingea și a ales soluția cea mai proastă. Lucrul pozitiv e că am avut ocazii la meciul ăsta. Din punct de vedere fizic e o creștere, se vede clar. E vorba de omogenitate și de atacanți.

Nu uitați că în primele patru partide am condus. În primele trei partide am avut un penalty contra noastră. Când se schimbă mulți jucători e nevoie de timp. Jucăm cu echipe bune. Nu vorbesc de Iași, ci de Craiova. Ei ce schimbări au făcut? Mitriță și Kurtic. Cam de doi ani sunt împreună și e clar că se vede o diferență. Îmi pare rău că n-am înscris la ocaziile avute, altfel ar fi fost scorul.

Pentru moment, winger-ul e ultimul transfer. O să vedeți. El va veni mâine și ăsta e un lucru pozitiv", a spus Mircea Rednic, după meci.

UTA Arad, care are un meci mai puțin, a strâns patru puncte în primele cinci jocuri și ocupă locul 13. În runda următoare, echipa lui Mircea Rednic va înfrunta FCSB, pe teren propriu.