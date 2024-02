Reacția lui Marius Măldărășanu, după Hermannstadt - FCU Craiova: ”Am albit!”

Ruben Fonseca a marcat unicul gol al partidei pe final, în minutul 88, din centrarea lui Raul Opruț, și a adus trei puncte importante pentru sibieni în lupta pentru play-off-ul din Superligă.

După meci, antrenorul lui Hermannstadt, Marius Măldărășanu, a tras primele concluzii și i-a felicitat pe elevii săi pentru prestația din meciul cu FCU Craiova.

Acum, cei de la Hermannstadt se gândesc la următoarea partidă din campionat, programată pe 27 februarie, pe ”Arcul de Triumf”, cu Dinamo.

Marius Măldărășanu: ”Putem bate pe oricine”

”Am albit la Sibiu, sezonul trecut am câștigat câteva meciuri pe final, dar am și pierdut puncte pe final, poate atunci am fost puțin deasupra. Sezonul ăsta suntem cam pe minus la punctele pierdute pe final de joc, de data asta s-au întors.

Îi felicit pe băieți pentru că au jucat cu încredere. Când jucăm cu încredere, putem bate pe oricine. Nu sunt subiectiv, cred că meritam victoria, datorită jocului, agresivitate pozitivă, nu i-am lăsat să joace, am avut șuturi la poartă, era păcat dacă nu marcam golul victoriei.

Mă bucur pentru Fonseca, a spart gheața, are o calitate extraordinară, dar trebuie să lucreze la agresivitate, pentru că nu poate să joace doar din gleznă. Toți cei care au intrat au venit cu un plus.

Prima repriză a fost foarte bună din punct de vedere tactic. Au ajuns la poartă doar la o lovitură liberă, când jucătorul lor a pus capul, mai avea puțin și îl punea la nivelul solului. Nu am avut ocazii, dar am fost peste ei. Știm ce jucători cu calitate are Craiova, dacă îi lași să joace este foarte greu.

Ne-a pus probleme și terenul, am alunecat în câteva momente. Îmi felicit băieții, e o victorie meritată, chiar dacă a fost obținută pe final”, a spus Marius Măldărășanu, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, Hermannstadt a urcat pe locul șase, cu 37 de puncte și două în plus față de următoarea clasată, Petrolul Ploiești, care are un meci în minus.