Într-un interviu recent acordat pentru PRO TV și Sport.ro, Adrian Ilie (49 de ani), fost jucător la Steaua, Valencia, Alaves sau Galatasaray, a spus că l-ar vedea pe Florinel Coman la o echipă de mijlocul clasamentului din LaLiga sau Bundesliga. Cel poreclit "Cobra" este convins că șeptarul de la FCSB poate pleca în vară pentru 5 milioane de euro, atât cât este clauza de reziliere.

Reacția lui Florinel Coman după ce Adrian Ilie a vorbit despre transferul său în Spania

Întrebat despre declarațiile lui Adrian Ilie, Florinel Coman i-a mulțumit fostului internațional român.

"Îi mulțumesc foarte mult, este un om pe care îl apreciez pentru tot ce a făcut pentru fotbalul românesc, pentru aceste culori. E un idol pentru mine și mă bucur foarte mult că aud cuvintele acestea din partea dânsului. Îi mulțumesc pe această cale și tot respectul pentru dânsul", a spus Florinel Coman, după meciul FCSB - FC Botoșani 3-2.

În ceea ce privește meciul de pe Arena Națională, Coman a remarcat dăruirea jucătorilor de la FC Botoșani și a criticat anumite decizii ale arbitrului Cătălin Buși.

"Nu a fost un meci ușor. Ne așteptam că vor veni cu o motivație în plus. Ne-am făcut meciul ușor din minutul 6, dar, din păcate, am primit acel cartonaș roșu care ne-a dat puțin peste cap. A trebuit să suferim, am făcut-o foarte bine. Am obținut și noi o eliminare și de atunci jocul a curs altfel.

Botoșani nu a arătat deloc ca o ultimă clasată. Dacă joacă cu dăruirea pe care au avut-o la meciul acesta, vor lega foarte multe victorii.

Arbitrajul? Nu vorbesc de cartonașe, ci așa, cum a luat el deciziile în unele momente. Dacă nu are constanță, i-a fost foarte greu. La duelul cu Celea a fost o piedică și m-a aruncat cu capul în genunchi. Nu i-am spus nimic, nu ne-am certat și ne-am împăcat. Arbitrul mi-a spus: 'Dă-i drumul!'", a mai spus Florinel Coman.

Adrian Ilie: "Florinel Coman are calități foarte bune, ar face față la o echipă de jumătatea clasamentului din Spania"

Fostul jucător de la Steaua, Galatasaray sau Valencia este convins că Florinel Coman poate prinde un transfer important în vară, după Campionatul European, la o echipă din vestul Europei. Extrema de la FCSB ar face față fără probleme la o echipă aflată la mijlocul clasamentului în LaLiga, crede "Cobra".

"Coman, în acest moment, este jucător de echipă națională și ar trebui să termine campionatul la FCSB. O să joace meci de meci, iar după un Campionat European care sper să fie foarte bun, vor fi echipe din Europa care îl vor urmări și va fi foarte ușor să plece pe 5 milioane.

Da, am avut oameni (n.r - de la cluburi din străinătate) care m-au întrebat de mulți jucători din România, de Coman, de Olaru, de Tavi Popescu, de jucători de la Rapid. Întreabă pentru că am relații, am rămas în relații cu ei și mă întreabă de nivelul lor.

Depinde de ce echipe din Spania vorbim. Eu cred că la o echipă de jumătatea clasamentului, de locurile 8-10, ar face față. E un jucător interesant, are calități foarte bune și ar face față. Poate nu la primele locuri din Spania sau Germania, dar Coman este foarte bun pentru o echipă de mijlocul clasamentului.

În momentul de față, datorită lui Coman și Olaru, FCSB are acest avantaj de puncte. Dacă vor dispărea din anturajul FCSB, vor găsi greu înlocuitori", a spus Adrian Ilie, pentru PRO TV și Sport.ro.



