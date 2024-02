În cele din urmă, la sfatul lui Becali, Florinel Coman ar fi hotărât să rămână la FCSB până la finalul sezonului. Fotbalistul liderului din Liga 1 a luat decizia corectă, crede Adrian Ilie (49 de ani).

Adrian Ilie: "Florinel Coman are calități foarte bune, ar face față la o echipă de jumătatea clasamentului din Spania"

Fostul jucător de la Steaua, Galatasaray sau Valencia este convins că Florinel Coman poate prinde un transfer important în vară, după Campionatul European, la o echipă din vestul Europei. Extrema de la FCSB ar face față fără probleme la o echipă aflată la mijlocul clasamentului în LaLiga, crede "Cobra".

"Coman, în acest moment, este jucător de echipă națională și ar trebui să termine campionatul la FCSB. O să joace meci de meci, iar după un Campionat European care sper să fie foarte bun, vor fi echipe din Europa care îl vor urmări și va fi foarte ușor să plece pe 5 milioane.

Da, am avut oameni (n.r - de la cluburi din străinătate) care m-au întrebat de mulți jucători din România, de Coman, de Olaru, de Tavi Popescu, de jucători de la Rapid. Întreabă pentru că am relații, am rămas în relații cu ei și mă întreabă de nivelul lor.

Depinde de ce echipe din Spania vorbim. Eu cred că la o echipă de jumătatea clasamentului, de locurile 8-10, ar face față. E un jucător interesant, are calități foarte bune și ar face față. Poate nu la primele locuri din Spania sau Germania, dar Coman este foarte bun pentru o echipă de mijlocul clasamentului.

În momentul de față, datorită lui Coman și Olaru, FCSB are acest avantaj de puncte. Dacă vor dispărea din anturajul FCSB, vor găsi greu înlocuitori", a spus Adrian Ilie, pentru PRO TV și Sport.ro.

11 goluri și 9 pase decisive a reușit Florinel Coman la FCSB în cele 26 de meciuri din acest sezon

Coman, dorit în Argentina

Gigi Becali a dezvăluit că a avut o ofertă concretă pentru aripa stângă de la un club din Argentina, însă Florinel Coman nici n-a vrut să audă.

Argentinienii s-ar fi oferit să achite clauza de reziliere de cinci milioane de euro, dar s-au lovit de refuzul fotbalistului, care, după o discuție cu Gigi Becali a decis să rămână alături de FCSB, cu speranța că va prinde un transfer mai bun în vară.

„Am avut ofertă pentru Coman de cinci milioane de euro. Asta era clauza, cinci milioane de euro. Chiar acum trei zile, dar mi-a zis el că face cum zic eu. Eu i-am zis să-mi spună echipa, cică era o echipă din Argentina.

<<Florinele, ai familie, apartament, eşti în creştere de formă, poţi pleca oricând la o echipă mare din Europa! De ce să pleci şi să îţi blestemi zilele în Argentina?>>, iar el mi-a dat dreptate. Mi-a zis că oricum luase decizia.

Coman are clauză de cinci milioane de euro, iar clauza lui Olaru este de 20 de milioane de euro. Olaru mai avea încă trei ani de contract, aşa că am pus clauză mai mare”, a spus Gigi Becali, potrivit Orangesport.