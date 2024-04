Reacția lui Florin Pârvu, după ce FC Voluntari a fost eliminată din Cupa României de Corvinul Hunedoara

Chiar dacă nu are licența pentru a participa în cupele europene, FC Voluntari a vrut să câștige pentru a doua oară în istorie trofeul Cupei României. Acest lucru nu s-a întâmplat, ilfovenii fiind eliminați încă din semifinale de divizonara secundă Corvinul Hunedoara.

Astfel, după ce a trecut de CFR Cluj cu 4-0 în sferturi, trupa lui Florin Maxim mai face o victima din rândul echipelor de prim eșalon.

După meci, antrenorul lui FC Voluntari, Florin Pârvu, a tras primele concluzii și a avut doar cuvinte de laudă la adresa suporterilor Corvinului Hunedoara.

Florin Pârvu: ”Mai sunt meciuri importante”

„Aș vrea să vă spun că ne-am dorit să ajungem mai departe, am ajuns până în semifinale și ne doream să jucăm finala. Din păcate, nu am reușit în seara asta să trecem mai departe, am întâlnit o echipă foarte motivată a Corvinului Hunedoara, susținută de un public minunat.

Ca joc, din păcate nu am făcut un joc cum mi-am dorit eu în seara asta, dar pot să vă spun că gândul nostru, chiar după finalul de meci, este către ceea ce urmează. Urmează o serie de meciuri foarte importante în campionat.

Mai sunt meciuri importante, urmează o serie de trei meciuri foarte, foarte grele. Deja gândul meu zboară către primul joc, cel de la Iași”, a spus Florin Pârvu, la conferința de presă.