Reacția lui Dică după ce Vadim Rață a fost trimis înapoi la Voluntari: „Am vorbit cu patronul și i-am spus asta”

Nicolae Dică a vorbit despre situația lui Vadim Rață de la FCSB, care a plecat după doar trei meciuri în tricoul grupării roș-albastre. În acest sens, antrenorul trupei din Berceni a dezvăluit discuția pe care a purtat-o cu finanțatorul clubului, Gigi Becali.

„Da, am vorbit cu patronul. Am vorbit în felul următor, mi-a spus că are de dat o sumă, că doreşte să nu-l mai ţină. Eu i-am spus că, din punctul meu de vedere, un jucător nu poate să arate, în 2-3 jocuri să fie... A fost că nu, că el doreşte să nu mai rămână, ca să scutească nişte bani de la Voluntari.

Eu nu puteam, dacă clubul decide... Se întâmplă la cluburi mari. Dacă clubul decide să-l scoată din lot, pot eu ca antrenor să mă impun? S-a întâmplat la cluburi mari.”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică, potrivit Orange Sport.

Rață, după despărțirea de FCSB

„Băieții glumeau că am fost suspendat puțin. Asta e... se întâmplă în fotbal. M-am simțit bine astăzi chiar dacă am ajuns în cantonament abia ieri noapte.

Când m-am dus acolo am zis că ce o să-mi facă, o să mă bată? M-a bătut? Nu m-a bătut. Ce s-a întâmplat dacă m-a trimis înapoi? Eu puteam să rămân la acolo, să fac antrenamente și să-mi iau banii, dar am zic că pentru mine e mult mai important să joc fotbal.

E totuși o dezamăgire pentru că eu cred că puteam să fac față acolo. Nu vreau să mă compar cu fotbaliștii mari, dar ați văzut că până și ei au nevoie de timp pentru acomodare când schimbă clubul.”

Rață: N-am înțeles nimic din experiența la FCSB!”

„Să vă mai spus și că mie agentul imobiliar nu a reușit să-mi găsească un apartament, ca să mă mut mai aprope de Berceni, în două săptămâni... Deci ce să mai zic de mine, să mă acomodez acolo? Din presă am aflat că o să revin la Voluntari. Dică a vorbit cu mine a doua sau a treia zi.

N-am reușit să înțeleg nimic (n.r. - din experiența la FCSB). A fost o perioadă foarte scurtă. Am ajuns la echipă, am făcut un antrenament, iar a doua zi m-a băgat în meci. Al doilea meci, peste trei zile, am făcut doar antrenamente de tactică.Am jucat în spatele vârfului. La al treilea meci când am ieșit în prima repriză m-a băgat în bandă, deci nu în poziția mea”, a spus Vadim Rață la finalul meciului Voluntari - Rapid.