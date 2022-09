Reacția lui Cristiano Bergodi după victoria la scor cu FC Botoșani: "Nu trebuie să ne luăm după rezultat"

Golurile gazdelor au fost marcate de Mario Rondon (min. 24, min. 45+1), Ion Gheorghe (min. 66), Cătălin Golofca (min. 71), Anass Achhabar (min. 75) și Alexandru Tudorie (min. 83 și min. 90+1).

Ce a declarat Cristiano Bergodi după succesul cu FC Botoșani

La finalul partidei, tehnicianul celor de la Sepsi a mărturisit că este mulțumit de evoluția jucătorilor săi, însă aceștia trebuie să rămână realiști și conectați la competiției, deoarece un asemenea scor nu este elocvent.

"Am făcut un meci frumos, am controlat jocul, am jucat ce am pregătit. Băieții s-au antrenat foarte bine și când se întamplă asta poși s-o faci și pe teren. Au avut atitudine, intensitate, mi-a plăcut cum am jucat. Astfel de rezultate se pot întampla. Pe Mihai îl cunosc ca un antrenor ofensiv și au jucat deschis.

E normal că au venit ocazii, iar noi nu am ratat nimic. Astea sunt lucruri mici, mici detalii. E concurență mare (n.r. - printre atacanți), e important pentru un antrenor. Noi nu suntem la turație maximă, nu trebuie să ne luăm după rezultatul de azi. După alte meciuri, ne-am plâns și am fost luați de fraieri. Eu zic că e doar un rezultat", a declarat Cristiano Bergodi, la finalul partidei.

După acest meci, Sepsi OSK a urcat până pe locul cinci, cu 16 puncte, în timp ce FC Botoșani rămâne pe locul 12, cu 12 puncte.