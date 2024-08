Veteranul celor de la Rapid, care a prins primele minute din acest sezon în runda trecută, la derby-ul cu Petrolul, pierdut de giuleșteni, 0-1, a comentat plecarea de urgență a lui Neil Lennon în Irlanda, sâmbătă.

Cristi Săpunaru: "Speram ca Neil Lennon să își revină. Chiar dacă antrenorul este departe de noi, va fi alături de echipă"

Rapid a anunțat că mama lui Neil Lennon are grave probleme de sănătate, motiv pentru care antrenorul a plecat în Irlanda pentru a fi alături de familie. Tehnicianul ar putea lipsi inclusiv de la partida cu Sepsi, programată luni, de la 22:00.

Cristi Săpunaru spune că jucătorii trebuie să rămână concentrați, chiar dacă Neil Lennon nu va fi pe bancă, și reiterează ideea potrivit căreia "va fi deranj" în cazul unui nou rezultat modest în campionat.

"E o veste mai puțin plăcută pentru el, ținând cont că mama dânsului are niște probleme destul de grave. Sperăm totuși să își revină și să treacă peste aceste momente. Trebuie să fim concentrați pe ceea ce facem noi. Chiar dacă antrenorul este departe de noi, va fi alături de echipă. Noi trebuie să avem grijă de ceea ce facem la Rapid.

Va fi deranj pentru toți jucătorii, antrenorii (n.r - în cazul unui rezultat negativ contra lui Sepsi). Suporterii vor fi supărați, ar fi greu. Presiune la Rapid a fost, este și va fi mereu. Sepsi a demonstrat în primele etape că joacă un fotbal frumos, e o echipă arțăgoasă, bună, care an de an se bate pentru play-off și Cupa României. O victorie împotriva lor ar conta foarte mult, am aduce cele trei puncte după un moment greu pentru noi", a spus Cristi Săpunaru, pentru PRO TV.

Neil Lennon a plecat de urgență în Irlanda: "Mama sa a suferit al doilea atac de cord"

Mama lui Neil Lennon are grave probleme de sănătate și a suferit un al doilea atac de cord. Rapid anunță că tehnicianul a plecat în Irlanda pentru a fi alături de familie, iar locul său la conferința de presă de duminică va fi luat de secundul englez Iain Brunskil.

"Astăzi, Neil Lennon a fost nevoit să se întoarcă în Irlanda, din cauza unei urgențe în familie.

Mama sa se află într-o stare foarte gravă, după o perioadă de câteva săptămâni de spitalizare. Aseară a suferit al doilea atac de cord, iar următoarele 48 de ore urmează să fie unele critice. Familia l-a chemat acasă pe Neil pentru a putea trece împreună peste acest moment greu.

Sănătatea celor apropiați este întotdeauna importantă, de aceea suntem alături de antrenorul nostru și așteptăm să revină cu vești bune, pentru a putea fi prezent pe bancă la meciul de luni.

Pregătirea echipei continuă, iar Iain Brunskill va fi prezent mâine la conferința de presă premergătoare partidei cu Sepsi.

Rămânem #impreuna, mai ales în momente dificile, și ne păstrăm încrederea", a transmis Rapid.

Numit antrenor la Rapid în această vară, Neil Lennon nu a câștigat până acum vreun meci oficial. Giuleștenii au înregistrat două remize, 1-1 contra celor de la UTA Arad și 2-2 împotriva lui CFR Cluj, iar derby-ul cu Petrolul a fost pierdut, 0-1.