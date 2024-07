Cristi Săpunaru, vehement după înfrângerea cu Petrolul: "Mi-e și rușine să vorbesc"

Cele două echipe și-au dat întâlnire luni seară pe ”Ilie Oană”. Petrolul Ploiești s-a impus la limită, scor 1-0, în fața Rapidului, în etapa cu numărul trei din Superliga României.

La finalul celor 90 de minute, Cristi Săpunaru a spus tot ce avea pe suflet despre înfrângerea suferită.

Cristi Săpunaru, categoric după înfrângerea cu Petrolul: "Mi-e și rușine să vorbesc"

Săpunaru, fostul căpitan al Rapidului, este de părere că giuleștenii nu meritau să piardă. În opinia veteranului fundaș în vârstă 40 de ani, "Lupii galbeni" din Ploiești au prestat un joc net inferior.

În absența sa, germanul Christopher Braun a purtat banderola de căpitan.

”Nu cred că meritam să pierdem, am avut ocazii imense. O singură ocazie, am luat un gol și am pierdut. O primă repriză bună, a doua a fost dezastruoasă.

Ce ne propunem e foarte puțin, este extrem de puțin. Este urât pentru noi, dar nu avem ce să facem.

(n.r. Ce le-ai spus la pauză?) Le-am spus că derby-urile se câștigă cu inima. Trebuie să schimbăm mentalitatea, nu câștigăm meciurile ratând.

„După trei etape avem două puncte. Mi-e rușine să vorbesc de titlu când avem două puncte după trei etape. Trebuie să strângem rândurile și să facem ceva, așa nu se mai poate. Cu Sepsi o să fie un vulcan pe Giulești.

Dacă nu câștigăm acest meci, o să fie rău pentru toată lumea. Câtă răbdare să aibă? Promitem, dar trebuie să și facem. Nu știu dacă e un ultimatum. Au venit la un derby, au venit să ne susțină.

Au fost supărați. E normal, îi înțeleg. Singura chestie pe care putem să o facem este să ne cerem scuze și să spălăm această rușine”, a spus Săpunaru, după meci.

Cum arată clasamentul Superligii României